Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 12.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Top-Ergebnisse: 1,75 g/t Gold über 30,4 Meter + massives Tagebau-Potenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
12.02.2026 13:51 Uhr
232 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Siemens-Aktie zieht den DAX nach oben

DJ MÄRKTE EUROPA/Siemens-Aktie zieht den DAX nach oben

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Donnerstagmittag deutlich nach oben. Es ist vor allem die Berichtssaison, die einige positive Überraschungen parat hält. Der DAX gewinnt 1,4 Prozent auf 25.195 Punkte, vor allem beflügelt von dem Plus von fast 7 Prozent im Schwergewicht Siemens. Der Euro-Stoxx-50 underperformt heute und legt um 0,7 Prozent auf 6.076 Zähler an. Mit 6.099 Punkten notierte der Index am Vormittag bereits auf Rekordhoch. Die geopolitische Lage im Nahen Osten scheint weiterhin instabil. Die Auswirkungen auf Öl, Edelmetalle wie auch Anleihen ist begrenzt. Brent notiert mit 69,10 Dollar je Barrel weiterhin auf hohem Niveau. Europäische Anleihen treten bereits seit Tagen mehrheitlich auf der Stelle während Gold stabil oberhalb der Marke 5.050 Dollar je Unze handelt.

Das Pentagon hatte erst eine zweite Flugzeugträgerkampfgruppe angewiesen, sich auf einen Einsatz im Nahen Osten vorzubereiten. Der Schritt erfolgte, während Vertreter der Trump-Regierung darüber diskutiert hätten, ob zusätzliche Tanker, die am Transport von iranischem Öl beteiligt seien, beschlagnahmt werden sollten, davon aber abgesehen hätten. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten überwögen die Sorgen über einen Öl-Überschuss, schreiben die Analysten von ANZ Research in einem Kommentar.

Siemens startet stark ins Geschäftsjahr

Die Ergebnisse von Siemens für das erste Quartal spiegeln einen starken Start in das Geschäftsjahr wider, so die Analysten von JP Morgan. Der deutsche Mischkonzern habe die Erwartungen bei Auftragseingang, Umsatz und Marge übertroffen. Zusammen mit der Anhebung der Prognose für den Gewinn je Aktie um rund 2 Prozent gebe dies der Aktie Auftrieb, so die Analysten. "Die moderate Anhebung der Prognose nach einem starken Start ist eine nette Geste, da die Ziele der Sparten unverändert bleiben, was das bullische Szenario eines guten Hebels in diesem Geschäft stützt", fügen sie hinzu.

Kursverluste verbuchen dagegen Mercedes-Benz (-2,6%) nach Zahlenausweis zum vierten Quartal. Die Aussicht auf zukünftige Margen ist mau. Mercedes-Benz prognostiziere für Cars für 2026 Margen zwischen 3 und 5 Prozent, nachdem 2025 Margen von 5 Prozent erreicht worden seien, merken Analysten an. Die Prognose für Vans liege bei 8 bis 10 Prozent nach 10,2 Prozent im Vorjahr. Die Prognose für den freien Cashflow werten die Analysten als Lichtblick.

Die Viertquartalszahlen der Deutschen Börse fielen derweil im Rahmen der Erwartungen aus. Für Erleichterung bei Anlegern dürfte die Entwicklung in der Sparte Investment Management Solutions sorgen. Derweil hat die Deutsche Börse die verbleibende Minderheitsbeteiligung von 20 Prozent an ISS Stoxx zu einem Kaufpreis von 1,1 Milliarden Euro erworben. Der Kurs klettert um knapp 2 Prozent.

Adyen enttäuschte mit Umsatz und Ausblick, die Aktie bricht um 18 Prozent ein. Der niederländische Zahlungsdienstleister hat im vergangenen Jahr die Umsatzerwartung der Analysten verfehlt. Zudem rechnet Adyen für das laufende Jahr damit, dass die EBITDA-Marge wohl auf dem Niveau von 2025 verharren wird. An der Börse zeigten sich Analysten und Anleger enttäuscht.

Leicht positiv werden Geschäftszahlen und Ausblick von Anheuser-Busch Inbev an der Börse gewertet. Der Budweiser-Hersteller zeigte sich zuversichtlich für ein fortgesetztes Gewinnwachstum im anstehenden Jahr, nachdem das Absatzvolumen bei Bier Ende 2025 weniger stark als erwartet zurückgegangen war. Der Kurs steigt um knapp 3 Prozent.

Die Anleger von Unilever (-1,5%) zeigen sich vom Zahlenausweis nicht begeistert, da der Ausblick enttäuschend gewesen sei, meint Victoria Scholar von Interactive Investor. Der Ausblick des Unternehmens habe die Aktien ins Minus gedrückt, sagt sie. Die Umsatzprognose sei weniger ermutigend und deute auf künftige Herausforderungen hin, insbesondere in entwickelteren Märkten mit mehr Wettbewerbern wie den USA und Europa.

Hellofresh stürzen um 9 Prozent ab. Der Essenslieferant verbuchte beim Umsatz für 2025 ein Minus von 11,8 Prozent. Die DZ Bank sieht eine hohe Unsicherheit über die künftige Umsatz- und Ergebnisentwicklung bei Hellofresh. Die unerwartet langsame Erholung im Bereich Fertiggerichte dürfte die Investorenstimmung belasten und zu sinkenden Gewinnschätzungen für das Jahr 2026 führen, erwarten die Analysten. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.076,08    +0,7%   40,44     +4,2% 
Stoxx-50         5.189,81    +0,6%   31,26     +4,9% 
DAX           25.194,99    +1,4%   338,84     +1,5% 
MDAX          31.755,56    +0,4%   136,67     +3,3% 
TecDAX          3.642,56    +1,0%   35,53     -0,4% 
SDAX          18.088,99    -0,0%   -0,80     +5,3% 
CAC           8.387,11    +0,9%   73,87     +2,0% 
SMI           13.550,28    +0,0%    3,20     +2,1% 
ATX           5.802,68    -0,1%   -4,87     +9,0% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mi, 17:14 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1884    +0,1%   1,1875     1,1858  +1,1% 
EUR/JPY          182,31    +0,2%   181,86     181,99  -1,3% 
EUR/CHF          0,9116    -0,5%   0,9160     0,9160  -1,6% 
EUR/GBP          0,8708    -0,1%   0,8715     0,8694  -0,1% 
USD/JPY          153,41    +0,2%   153,14     153,47  -2,3% 
GBP/USD          1,3647    +0,1%   1,3627     1,3639  +1,2% 
USD/CNY          6,9298    -0,2%   6,9414     6,9428  -1,2% 
USD/CNH          6,8966    -0,1%   6,9062     6,9146  -1,0% 
AUS/USD          0,7130    +0,0%   0,7127     0,7111  +6,8% 
Bitcoin/USD       67.916,40    +0,8% 67.402,40   67.086,90 -23,7% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,33    64,46   -0,2%     -0,13 +12,8% 
Brent/ICE          69,19    69,40   -0,3%     -0,21 +14,2% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           5.061,29   5.083,70   -0,4%     -22,41 +17,7% 
Silber           83,05    84,37   -1,6%     -1,32 +18,3% 
Platin          1.772,84   1.805,03   -1,8%     -32,19  +3,0% 
Kupfer            5,99     5,97   +0,4%      0,03  +4,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 07:17 ET (12:17 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.