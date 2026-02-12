© Foto: DesignIt - Zoonar.com/DesignItIn den vergangenen Wochen hatten viele Software-Aktien mit hohen Verlusten zu kämpfen, doch Unity Software hat es mit einer Halbierung besonders hart erwischt. Der Ausverkauf bei Software-Aktien wird immer brutaler In der Software-Branche herrscht aktuell der schlimmste Ausverkauf seit 2009. Viele in den vergangenen Jahren erfolgreiche Aktien wie Salesforce, SAP und ServiceNow kennen schon seit Wochen nur noch eine Richtung. Am Markt fürchten sich Investoren vor einer Disruption der Geschäftsmodelle durch KI. Neben den großen Playern erwischt die "SaaS-Apokalypse" auch zahlreiche Werte aus der zweiten und dritten Reihe. Dazu gehört zum Beispiel Unity Software, der die gleichnamige Engine …Den vollständigen Artikel lesen
