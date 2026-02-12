Fielmann steigerte den Konzernumsatz 2025 nach vorläufigen Zahlen um 7,4 Prozent auf 2,435 Milliarden Euro, rund vier Prozent davon organisch. In Deutschland legte das Unternehmen trotz schwacher Konsumstimmung um vier Prozent zu, in der Schweiz und in Österreich jeweils um sechs Prozent. Auch andere europäische Märkte entwickelten sich dynamisch. Besonderes Augenmerk liegt derzeit auf dem US-Geschäft. Hier stieg der Umsatz auf 312 Millionen Dollar, ein Plus von 46 Prozent. Neben weiterem Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
