© Foto: Sven Hoppe - dpa

Silber crashte, dann folgte die Erholung. Wird der Preis manipuliert?Man kann sich den Silbermarkt wie einen Apfelmarkt vorstellen: Der Preis entsteht nicht am Apfelstand (wo es tatsächlich echte Äpfel gibt), sondern an einem riesigen Tisch daneben, an dem auf zukünftige Apfelpreise gewettet wird. Dieser Wetttisch ist viel größer als der eigentliche Markt für echte Äpfel. Das Entscheidende aber ist: Die meisten an diesem Tisch wollen gar keine Äpfel. Sie kaufen und verkaufen nur Wettscheine. Wenn dort viele auf fallende Preise setzen, fällt der angezeigte Preis - und die Händler passen sich an, obwohl sich an Angebot und Nachfrage nichts geändert hat. Viele große Spieler platzieren …