© Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpaBirkenstock bestätigte am Donnerstag sein jährliches Umsatzwachstumsziel und erklärte, die Nachfrage in der Weihnachtszeit sei stark gewesen. Auch Crocs konnte punkten.Beide Unternehmen sind Wettbewerber, in Nuancen unterscheiden sie sich jedoch. Birkenstock und Crocs konkurrieren im Comfort-/Freizeitschuhsegment, aber sie bedienen leicht unterschiedliche Zielgruppen und auch Preissegmente. Und beide haben heute ihre Geschäftsberichte veröffentlicht. Birkenstock Birkenstock bestätigte am Donnerstag sein jährliches Umsatzwachstumsziel und erklärte, die Nachfrage in der Weihnachtszeit sei stark gewesen. Damit bestätigte er die bereits im Januar gemeldeten Umsatzzahlen für das erste Quartal. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE