Donnerstag, 12.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Top-Ergebnisse: 1,75 g/t Gold über 30,4 Meter + massives Tagebau-Potenzial
WKN: A0HM52 | ISIN: US2270461096 | Ticker-Symbol: C7N
Tradegate
12.02.26 | 15:48
83,89 Euro
+20,43 % +14,23
Branche
Bekleidung/Textil
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
CROCS INC Chart 1 Jahr
CROCS INC 5-Tage-Chart
BIRKENSTOCK
BIRKENSTOCK HOLDING PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BIRKENSTOCK HOLDING PLC32,500-3,56 %
CROCS INC83,89+20,43 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.