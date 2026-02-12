EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Eigenkapitalquote bei über 80 %

Transformationsjahr 2025/2026 mit deutlich geringerem Jahresüberschuss sowie Fokus auf neue Kunden und neue Leistungen Düsseldorf, 12. Februar 2026 - Der Aufsichtsrat der tick Trading Software AG (tick-TS; ISIN: DE000A35JS99) hat den testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025 (Bilanzstichtag 30.09.) festgestellt und über die Verwendung des Bilanzgewinns beschlossen. Aufgrund des deutlich gestiegenen Jahresüberschusses soll auf der im April 2026 stattfindenden Hauptversammlung über einen Dividendenvorschlag in Höhe von 0,85 EUR je Aktie (Vorjahr: 0,50 EUR) abgestimmt werden. Jahresüberschuss steigt deutlich Der testierte Jahresabschluss bestätigt die am 05. November 2025 veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025. Die Ertragslage der tick Trading Software AG hat sich im Geschäftsjahr 2024/2025 deutlich positiv entwickelt. Den Umsatz hat der Anbieter von Spezialsoftware für Wertpapierhandel und -abwicklung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 8.374 TEUR um 9,3 % auf 9.152 TEUR gesteigert. Diese Steigerung ist nahezu vollständig auf die erhöhten lastabhängigen variablen Erlöse zurückzuführen. Gleichzeitig wurden die Kosten deutlich reduziert. So sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 2.220 TEUR und lagen damit 789 TEUR bzw. 26,2 % unter dem Vorjahresniveau. Die Reduzierung ist auf den Abschluss der Entwicklung des TBMX WebTraders im Rahmen des Investitionsprogramms "BOOSTER" zurückzuführen. Seit Juli 2025 wird die browserbasierte TBMX-Plattform "WebTrader" von der comdirect - eine Marke der Commerzbank AG unter dem Namen "ProTrader Plus" für ihre tradingaffinen Kunden eingesetzt. Das Umsatzwachstum in Verbindung mit deutlich reduzierten Aufwendungen führte zu einem Anstieg des Jahresüberschusses von 1.256 TEUR um 68,1 % auf 2.111 TEUR. Aus dem Jahresüberschuss wurde gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung ein Betrag in Höhe von 400 TEUR in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Nach Hinzurechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzgewinn von 1.731 TEUR (Vorjahr: 1.027 TEUR). Von dem Bilanzgewinn sollen 1.711 TEUR bzw. 0,85 EUR je Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Vermögenslage sehr solide Die tick-TS verfügte auch im Geschäftsjahr 2024/2025 über eine sehr solide Vermögenslage. Das Vermögen der Gesellschaft einschließlich der aktiven abgegrenzten Rechnungsposten und latenten Steuern summierte sich zum Bilanzstichtag auf 5.647 TEUR (Vorjahr 4.431 TEUR). Die deutliche Gewinnsteigerung im Berichtsjahr erhöhte das Eigenkapital der Gesellschaft zum Bilanzstichtag 30.09.2025 auf 4.595 TEUR (Vorjahr 3.491 TEUR). Ausblick auf Transformationsjahr 2025/2026: Geringerer Jahresüberschuss sowie Fokus auf neue Kunden und neue Leistungen Wie bereits im Rahmen der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen mitgeteilt, wird das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 für die tick-TS ein Transformationsjahr sein. Der Vorstand erwartet einen Jahresüberschuss in Höhe von 600 TEUR bis 900 TEUR. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus dem Verlust des Top-Kunden und zweier mittelgroßer Kunden. Bei zwei dieser Kunden war die lastabhängige Vergütung ein entscheidender Faktor für die Höhe des erzielten Umsatzes. Insgesamt sieht sich die tick Trading Software AG weiterhin gut aufgestellt, um ihre Marktposition zu festigen und langfristig auszubauen. Neue Kunden wurden bereits erfolgreich akquiriert, und Gespräche mit weiteren potenziellen Neukunden verlaufen vielversprechend. Einen spürbaren Umsatz- und Ertragsbeitrag werden diese voraussichtlich ab dem Geschäftsjahr 2026/2027 leisten. Zudem erweitert die Gesellschaft ihr Leistungsportfolio um ein speziell auf den Finanzsektor ausgerichtetes Consultingangebot. Ziel ist es, Kunden ganzheitlich zu begleiten - von der technologischen Plattform bis zur technischen und prozessualen Beratung. Die Planungsphase ist abgeschlossen und der offizielle Start erfolgte wie geplant im ersten Quartal 2026 mit der ersten Beauftragung. Weitere Details zur Geschäftsentwicklung entnehmen Sie bitte dem vollständigen Geschäftsbericht, welcher Mitte März auf der Website der tick-TS AG veröffentlicht wird. Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase MX Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Plattformen für Wertpapierhandel und -abwicklung zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften. Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

