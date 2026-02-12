LONDON, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX, ein in Malta ansässiger Privatjet-Betreiber mit starker Präsenz in Europa und dem Nahen Osten, hat seine Expansion in das Königreich Saudi-Arabien bekanntgegeben. Die Genehmigung durch die General Authority of Civil Aviation (GACA) gemäß dem regulatorischen Rahmenwerk "Part 129" ermöglicht es AirX, seine Charterflüge und die Flugzeugpräsenz innerhalb des Königreichs deutlich auszubauen.

Unterstützt wurde die Expansion von AirX nach Saudi-Arabien durch AstroLabs, der führenden Plattform für Geschäftsexpansion in der Golfregion. Während AirX den saudischen Markt bereits aktiv durch internationale Charterflüge bedient, markiert dieser Meilenstein einen entscheidenden Schritt im langfristigen Engagement des Unternehmens. Ziel ist es, den rasant wachsenden Privatluftfahrtsektor des Königreichs im Rahmen der "Vision 2030" zu unterstützen.

AirX betreibt eine Flotte von 21 Flugzeugen, darunter Heavy Jets, Lineage-Plattformen sowie VIP-Großraummaschinen. Damit ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um die steigende Nachfrage nach Langstreckenflügen für Unternehmen, Regierungen und High-End-Privatkunden von und nach Saudi-Arabien zu bedienen.

Zur Expansion in Saudi-Arabien erklärte Houssam Hazzoury, Group CEO von AirX:

"Saudi-Arabien stellt einen der strategisch wichtigsten und dynamischsten Luftfahrtmärkte weltweit dar. Da die "Vision 2030" ein beispielloses Wachstum in den Bereichen Tourismus, Investitionen und internationales Engagement vorantreibt, sehen wir eine klare Chance, den Premium-Sektor der Privatluftfahrt im Königreich mit erstklassigen Langstreckenkapazitäten, höchsten Sicherheitsstandards und exzellentem Service zu unterstützen."

"Die Genehmigung durch die GACA ist ein bedeutender Meilenstein für AirX. Nun können wir unsere operative Präsenz in Saudi-Arabien ausbauen, die Verfügbarkeit von Flugzeugen im Königreich erhöhen und Firmen-, VIP- und Regierungskunden zuverlässige, erstklassige Privatjet-Charterdienste anbieten - ganz im Sinne der ambitionierten Transformation der saudi-arabischen Luftfahrt."

Die Expansion von AirX erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Saudi-Arabien festigt kontinuierlich seine Rolle als globales Drehkreuz für Wirtschaft, Tourismus und internationale Vernetzung, gestützt durch massive Investitionen in die Infrastruktur und eine steigende Nachfrage nach Premium-Luftverkehrsdienstleistungen.

Zum Auftakt seiner Aktivitäten im Königreich plant AirX, weitere Partnerschaften mit wichtigen Akteuren einzugehen und zum kontinuierlichen Wachstum der Privatluftfahrt in Riad, Dschidda, NEOM und anderen strategischen Zielen beizutragen.

Über AirX - AirX wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malta. Das Unternehmen betreibt eine der größten Privatjet-Flotten Europas und beschäftigt über 400 Luftfahrtexperten. Mit eigenen Wartungsbetrieben (MRO) am Flughafen London Stansted und einer globalen operativen Reichweite bedient AirX Kunden auf allen Kontinenten mit einer Flotte, die von mittelgroßen Jets bis hin zu großen VIP-Verkehrsflugzeugen reicht.

Medienkontakt: Jack Roberts - Head of Marketing

07350411267

Jack.Roberts@airx.aero

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b85c29d-283d-4522-9f3a-88316d30eae5