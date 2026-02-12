Im Projekt ODYSSEV forschen verschiedene Hochschulen und Industriepartner wie etwa die FH Dortmund, die Uni Bremen und der Zulieferer ZF Friedrichshafen an neuen Hochvolt-Antriebssysteme weit oberhalb von 800 Volt. Solche Lösungen könnten die Ladeleistung deutlich verbessern. Der Porsche Taycan war 2019 das erste Serien-Elektrofahrzeug weltweit mit einem 800-Volt-Bordnetz, während zuvor eine Spannung von 400 Volt üblich war. Auch wenn es nach wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net