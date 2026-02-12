© Foto: adobe.stock.comBrent-Öl testet aktuell eine entscheidende Marke - geopolitische Risiken liefern zusätzlichen Zündstoff. Kommt jetzt die nächste große Aufwärtsbewegung?Ölmarkt in Aufruhr - Brent Öl vor dem Ausbruch Geht eine langwierige Leidenszeit zu Ende? In den letzten Monaten war mit Brent Öl und WTI Öl kein Blumentopf zu gewinnen. Die Ölpreise standen permanent unter Druck. Nur das gelegentliche Aufflackern von geopolitischen Brandherden sorgte für temporäre Preisschübe. Übergeordnet drückten Sorgen hinsichtlich eines sich abzeichnenden Überangebots am Ölmarkt auf die Stimmung und hielten die Preise am Boden. Der Wendepunkt scheint indes erreicht. Brent-Öl setzt mit Vehemenz eine entscheidende Marke …Den vollständigen Artikel lesen
