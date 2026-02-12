Kommerzieller Start ist ein Meilenstein für 3GPP-Standard-basierte nicht-terrestrische Netzwerk (NTN)-Services

MONTRÉAL, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terrestar Solutions Inc., Kanadas einziger inländisch kontrollierter Anbieter von Satellitenmobilfunkdiensten mit Sitz im Land, und Mavenir, das Softwareunternehmen, das KI-gestützte Mobilfunknetze aufbaut, haben heute den kommerziellen Start des hybriden Satelliten-IoT-Konnektivitätsdienstes von Terrestar bekannt gegeben. Es handelt sich um die erste hybride Satelliten-Mobilfunk-IoT-Plattform unter kanadischer Kontrolle, die vollständig auf 3GPP-Release-17-Standards basiert. Sie ist für die nahtlose Integration in bestehende und künftige Mobilfunknetze konzipiert und unterstützt belastbare IoT-Dienste in allen städtischen, ländlichen, abgelegenen und nördlichen Regionen Kanadas.

Der nicht-terrestrische Dienst wird über den geostationären Satelliten Echostar T1 von Terrestar im lizenzierten S-Band-Mobilfunksatellitenspektrum bereitgestellt. Technisches Herzstück sind die Cloud-nativen virtualisierten RAN- (vRAN), Converged Packet Core- sowie fortschrittlichen Netzwerkmanagement- und Analyselösungen von Mavenir, die in das breitere hybride IoT-Konnektivitäts-Ökosystem von Terrestar integriert sind.

Jacques Leduc, Chief Executive Officer von Terrestar, kommentierte den Start wie folgt: "Die Einführung des hybriden IoT-Dienstes von Terrestar stellt einen Wendepunkt für die Satellitenkonnektivität in Kanada dar. Durch die Partnerschaft mit Mavenir bringen wir die landesweit erste vollständig standardbasierte hybride Satelliten-Mobilfunk-IoT-Plattform auf den Markt - ein Erfolg, der Kanadas führende Rolle bei offenen Netzwerkinnovationen unterstreicht. Die Cloud-nativen vRAN- und Core-Technologien von Mavenir ermöglichen die nahtlose Interoperabilität, die für die Bereitstellung robuster IoT-Dienste in ganz Kanada unerlässlich ist. Gemeinsam beweisen wir, dass offene, interoperable Architekturen die Art und Weise, wie kritische Branchen kommunizieren, operieren und innovieren, neu definieren können. Gleichzeitig legen wir den Grundstein für eine Zukunft mit Direct-to-Device-Satellitendiensten für alle Kanadier."

Die NTN-Technologie von Mavenir

Der hybride IoT-Dienst von Terrestar nutzt die branchenführende NTN-Technologie von Mavenir, die speziell für die betrieblichen und regulatorischen Anforderungen von Mobilfunkbetreibern weltweit entwickelt wurde. Die implementierte Lösung umfasst:

vRAN-Architektur: Basierend auf 3GPP-Release-17-Standards bietet das vRAN von Mavenir Terrestar einen flexiblen, intelligenten Funkzugang, um IoT-Kapazitäten in ganz Kanada über den Echostar-T1-Satelliten im S-Band-MSS-Spektrum zu kommerzialisieren.

Basierend auf 3GPP-Release-17-Standards bietet das vRAN von Mavenir Terrestar einen flexiblen, intelligenten Funkzugang, um IoT-Kapazitäten in ganz Kanada über den Echostar-T1-Satelliten im S-Band-MSS-Spektrum zu kommerzialisieren. Converged Packet Core: Der vollständig containerisierte, Cloud-native Converged Packet Core von Mavenir liefert alle erforderlichen Netzwerkfunktionen für nicht-terrestrische Netzwerk-Services (NTN). Er bietet Zuverlässigkeit auf Carrier-Niveau, Hochverfügbarkeit und elastische Skalierbarkeit für den kommerziellen Datenverkehr.

Der vollständig containerisierte, Cloud-native Converged Packet Core von Mavenir liefert alle erforderlichen Netzwerkfunktionen für nicht-terrestrische Netzwerk-Services (NTN). Er bietet Zuverlässigkeit auf Carrier-Niveau, Hochverfügbarkeit und elastische Skalierbarkeit für den kommerziellen Datenverkehr. Netzwerk-Service-Sicherung: Mit vollständiger FCAPS-Transparenz durch mCMS und XA Analytics von Mavenir sowie operativer Einsatzbereitschaft durch die Managed Services von Mavenir gewährleistet die Plattform eine zuverlässige Leistung und vereinfachte Betriebsabläufe.



Beschleunigung der globalen NTN-Roadmap

Dieser kommerzielle Start festigt die Position von Mavenir als weltweit führender Anbieter von NTN-fähiger Mobilfunksoftware und positioniert Terrestar als Pionier in der standardbasierten Satelliten-Mobilfunk-Integration. Darauf aufbauend arbeiten Terrestar und Mavenir aktiv an der Entwicklung weiterer Funktionen, darunter:

Sprach- und Textnachrichten über NTN

Weiterentwicklung von 5G NR NTN

Erweiterte Direct-to-Device-Servicemodelle



Diese Entwicklungen werden die Satellitenkonnektivität weiter an herkömmliche Mobilfunkdienste angleichen. Dies ermöglicht es Betreibern, ihre Abdeckung zu erweitern, die Netzwerkresilienz zu erhöhen und neue Einnahmequellen zu erschließen - überall und zu jeder Zeit.

Pardeep Kohli, President und Chief Executive Officer von Mavenir, dazu: "Dieser Rollout ist ein klares Signal an die globale Betreibergemeinschaft, dass 3GPP-basiertes NTN für den kommerziellen Einsatz bereit ist. Durch die Kombination der Cloud-nativen vRAN- und Converged-Core-Technologie von Mavenir mit der Satellitenexpertise von Terrestar haben wir ein vollständig standardkonformes hybrides IoT-Netzwerk der Betreiberklasse realisiert.-- Wir entwickeln NTN als nahtlose Erweiterung des Mobilfunknetzes weiter und ermöglichen IoT-, Breitband-, Sprach-, Messaging- und Notfalldienste dort, wo die terrestrische Abdeckung nicht ausreicht. Dies ist ein entscheidender Schritt hin zu einer widerstandsfähigeren, inklusiveren und zukunftssicheren globalen Konnektivitätslandschaft."-

Hinweise für Redakteure:

Die offizielle Pressemitteilung von Terrestar: Terrestar startet hybriden IoT-Dienst auf neuer standardbasierter offener Netzwerkplattform und markiert damit einen Wendepunkt für die Satelliten-Konnektivität in Kanada

Nicht-terrestrische Netzwerke (NTN) - Mavenir

Über Terrestar Solutions Inc.

Terrestar Solutions Inc. ist der einzige kanadische Mobilfunk-Satellitenbetreiber, der sich dafür einsetzt, Satellitendirektdienste für Smartphones und IoT-Geräte bereitzustellen und die Kommunikation in ganz Kanada zu ermöglichen. Terrestar engagiert sich für ein sich ständig weiterentwickelndes, standardbasiertes und offenes Netzwerk-Ökosystem, das Mobilfunkbetreibern die Bereitstellung allgegenwärtiger Kommunikationsdienste ermöglicht. Dank des Echostar T1-Satelliten, seiner terrestrischen Netzwerkinfrastruktur und des 40-MHz-S-Band-Satelliten-Spektrums verbindet Terrestar Kanadier fast überall im Land - selbst in den entlegensten Regionen - über seinen Strigo Mobile-Satellite Service (MSS). Strigo unterstützt zudem gemeinnützige Organisationen und First Nations, was das ausgeprägte Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens für das Wohlergehen und den Fortschritt von Gemeinschaften unterstreicht. Für weitere Informationen besuchen Sie Terrestarsolutions.ca oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit Cloud-nativen, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Die preisgekrönten Lösungen des Pioniers des Open RAN und bewährten Branchenumgestalters Mavenir sorgen für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Mavenir PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com