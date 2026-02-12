Mercedes-Benz hat gepatzt. Der Umsatz 2025 sank um 9,2 Prozent auf rund 132 Milliarden Euro, während das Konzernergebnis mit 5,3 Milliarden Euro fast um die Hälfte einbrach. Zudem setzte der Autobauer die Messlatte bezüglich Gewinnmarge für das Jahr 2026 weiter nach unten. Die Analysten blieben dennoch optimistisch für die Aktie.Die Zahlen für das Jahr 2025 fielen enttäuschend aus. Auch der Ausblick ließ viele Wünsche offen.Mercedes-Benz geht darüber hinaus mit einer defensiven Prognose in das laufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär