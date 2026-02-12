Zug (www.fondscheck.de) - Der Jahresstart 2026 gehört bereits jetzt zu den schwankungsreichsten Phasen der letzten Jahre im Kryptomarkt, so Adrian Fritz, Vice President und Chief Investment Strategist des Krypto-ETP-Emittenten 21shares.Bitcoin sei abgerutscht und habe zeitweise unter 70.000 US-Dollar verblieben, während viele Altcoins zweistellige Verluste verzeichnet hätten. Auf den ersten Blick habe das wie ein klassischer Markteinbruch oder gar Beginn eines Krypto-Winters gewirkt. Ein genauerer Blick zeige jedoch: Der Auslöser habe weniger in branchenspezifischen Problemen gelegen, sondern in einem breiteren, makrogetriebenen Risikoabbau über mehrere Anlageklassen hinweg. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
