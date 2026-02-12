Mainz (ots) -
Woche 8/26
Sa., 14.2.
Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 21.45 Uhr beachten:
21.45 heute journal
22.10 Der Staatsanwalt (VPS 22.00)
23.10 das aktuelle sportstudio (VPS 23.00)
0.45 heute Xpress (VPS 0.35)
0.50 Filmnacht im ZDF (VPS 0.40)
The Good Neighbor - Das Böse wohnt nebenan
2.25 Stiller Verdacht (VPS 2.15)
3.55- Das kleine Fernsehspiel (VPS 3.45)
5.30 Cleo
("Bares für Rares - Lieblingsstücke" verschiebe sich auf So., 15.2.2026, 5.30 Uhr.)
So., 15.2.
Bitte geänderten Programmablauf ab 5.30 Uhr beachten:
5.30 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.20)
(Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6215795
Woche 8/26
Sa., 14.2.
Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 21.45 Uhr beachten:
21.45 heute journal
22.10 Der Staatsanwalt (VPS 22.00)
23.10 das aktuelle sportstudio (VPS 23.00)
0.45 heute Xpress (VPS 0.35)
0.50 Filmnacht im ZDF (VPS 0.40)
The Good Neighbor - Das Böse wohnt nebenan
2.25 Stiller Verdacht (VPS 2.15)
3.55- Das kleine Fernsehspiel (VPS 3.45)
5.30 Cleo
("Bares für Rares - Lieblingsstücke" verschiebe sich auf So., 15.2.2026, 5.30 Uhr.)
So., 15.2.
Bitte geänderten Programmablauf ab 5.30 Uhr beachten:
5.30 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.20)
(Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6215795
© 2026 news aktuell