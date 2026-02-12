Rekordumsatz für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025

Neue Geschäftsabschlüsse von über 1 Milliarde USD im dritten Jahr in Folge; zusätzlicher Umsatz aus neuen Geschäftsabschlüssen für 2026 in Höhe von 774 Millionen USD (+20 % ggü. Vorjahr) 1

Gestärkte Führung in der Region Americas & Asia Pacific und den Funktionen Commercial und Operations

Integration von Wincanton im Gange; Realisierung der Synergien verläuft planmäßig

Angekündigte Prognosen für 2026: Organisches Umsatzwachstum von 4 % bis 5 % Bereinigtes EBITDA von 930 Millionen USD bis 970 Millionen USD, mit einer Steigerung um 8 % im Mittelwert Bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie von 2,85 USD bis 3,15 USD, Zuwachs von 20 % im Mittelwert Umwandlungsquote vom bereinigten EBITDA in freien Cashflow von 30 % bis 40 %







GREENWICH, Connecticut, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) gab heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt.

Patrick Kelleher, Chief Executive Officer von GXO: "Wir haben im vierten Quartal und im gesamten Geschäftsjahr einen Rekordumsatz erzielt und sind in allen Regionen organisch gewachsen, was den Wert unserer Leistungen für unsere Kunden und die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells unterstreicht. Im dritten Jahr in Folge haben wir bei den neuen Geschäftsabschlüssen die Marke von 1 Milliarde USD übertroffen, mit bemerkenswerten Erfolgen in wachstumsstarken Sparten, wo die Nachfrage weiter zunimmt.

"Auf der Basis unserer starken Fundamentaldaten ergreifen wir strategische Maßnahmen in allen Unternehmensbereichen, um schneller zu wachsen und die Margen auszubauen. In den vergangenen drei Monaten haben wir neue Führungskräfte für die Bereiche Commercial und Operations sowie für Nordamerika gewonnen, wo wir ein langfristiges Wachstumspotenzial sehen. 2026 werden wir die Bereitstellung von KI und Robotik in unserem Netzwerk stetig steigern. Beide schätzen wir als langfristige Effizienz- und Leistungstreiber ein.

"Wir starten aus einer starken Position in das Jahr und unsere Prognose für das Gesamtjahr entspricht unserem Vertrauen in unsere Fähigkeit, noch rentabler zu wachsen. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, im Rahmen unseres Investor Days unsere langfristigen strategischen Pläne vorzustellen."

Ergebnisse des vierten Quartals 2025

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,9 % auf 3,5 Milliarden USD, verglichen mit 3,3 Milliarden USD im vierten Quartal 2024. Der organische Umsatz2 stieg um 3,5 %.

Der Nettogewinn belief sich auf 43 Millionen USD, verglichen mit 100 Millionen USD im vierten Quartal 2024. Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 0,37 USD, verglichen mit 0,83 USD im vierten Quartal 2024.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation ("bereinigtes EBITDA2") stieg auf 255 Millionen USD, verglichen mit 251 Millionen USD im vierten Quartal 2024. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie ("bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie2") betrug 0,87 USD, verglichen mit 1,00 USD im vierten Quartal 2024.

GXO erwirtschaftete einen Cashflow aus dem operativen Geschäft in Höhe von 170 Millionen USD, verglichen mit 186 Millionen USD im vierten Quartal 2024. Im vierten Quartal 2025 erwirtschaftete GXO einen freien Cashflow von 163 Millionen USD2, verglichen mit 127 Millionen USD im vierten Quartal 2024.

1 Die Vergleichsposition im Q4 2024 für den Umsatzzuwachs im Folgejahr betrug 627 Millionen USD.

2 Definitionen für die nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen finden Sie im Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.

Ergebnisse des Gesamtjahres 2025

Der Umsatz stieg um 12,5 % ggü. dem Vorjahr auf 13,2 Milliarden USD, verglichen mit 11,7 Milliarden USD im Jahr 2024. Der organische Umsatz2 stieg um 3,9 %.

Der Nettogewinn betrug 36 Millionen USD, verglichen mit 138 Millionen USD im Jahr 2024. Der verwässerte Gewinn pro Aktie betrug 0,28 USD, verglichen mit 1,12 USD im Jahr 2024.

Das bereinigte EBITDA2 belief sich auf 881 Millionen USD, verglichen mit 815 Millionen USD im Jahr 2024. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie (EPS)2 betrug 2,51 USD, verglichen mit 2,80 USD im Jahr 2024.

GXO erwirtschaftete einen Cashflow aus dem operativen Geschäft von 434 Millionen USD, verglichen mit 549 Millionen USD im Jahr 2024. GXO erwirtschaftete einen freien Cashflow von 259 Millionen USD2, verglichen mit 251 Millionen USD im Jahr 2024.

Liquide Mittel und ausstehende Verbindlichkeiten

Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (ohne Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung) auf 854 Millionen USD, die ausstehenden Verbindlichkeiten insgesamt auf 3,1 Milliarden USD und die Nettoverschuldung2 auf 2,2 Milliarden USD.

Prognose für 20263

Die Finanzprognose von GXO für 2026 sieht wie folgt aus:

Organisches Umsatzwachstum 2 von 4 % bis 5 %;

von 4 % bis 5 %; Bereinigtes EBITDA 2 von 930 Millionen bis 970 Millionen USD;

von 930 Millionen bis 970 Millionen USD; Bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie 2 von 2,85 USD bis 3,15 USD; und

von 2,85 USD bis 3,15 USD; und Umwandlungsquote vom bereinigten EBITDA2 in freien Cashflow von 30 % bis 40 %.

Telefonkonferenz

GXO wird am Mittwoch, den 11. Februar 2026, um 8:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-407-8029 anrufen; internationale Anrufer nutzen die Nummer +1 201-689-8029. Konferenz-ID: 13757981. Ein Live-Webcast der Konferenz wird im Bereich "Investor Relations" der Unternehmenswebsite, investors.gxo.com, verfügbar sein. Die Konferenz wird bis zum 25. Februar 2026 im Archiv verfügbar sein. Um auf die Aufzeichnung per Telefon zuzugreifen, rufen Sie gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-660-6853 an; internationale Anrufer nutzen die Nummer +1 201-612-7415. Bitte verwenden Sie den Teilnehmercode 13757981.

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte spezialisierte Anbieter von Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000 Mitarbeiter in über 1.000 Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von mehr als 18,5 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende Blue-Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen mit technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut, USA. Besuchen Sie GXO.com für weitere Informationen und folgen Sie GXO auf LinkedIn , X , Facebook , Instagram und YouTube .

3 Unser Ausblick basiert auf den aktuellen Wechselkursen.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission ("SEC") vorgeschrieben, stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.

Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITDA"), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Amortisationen ("bereinigtes EBITA"), bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge, bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie (unverwässert und verwässert) ("bereinigter Gewinn je Aktie"), freier Cashflow, Konversion des freien Cashflows, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum, Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das investierte Kapital ("ROIC").

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte Nettogewinn, der GXO zuzurechnen ist, und der bereinigte Gewinn pro Aktie enthalten Bereinigungen für Transaktions- und Integrationskosten, Restrukturierungskosten und andere Anpassungen, regulatorische Angelegenheiten und Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten sowie den Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftstätigkeiten, wie in den beigefügten Finanztabellen dargelegt. Bereinigungen um Transaktions- und Integrationskosten betreffen im Allgemeinen zusätzliche Kosten, die aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme resultieren, und können Beratungskosten, Halteprämien, interne Löhne und Gehälter (soweit die Personen in Vollzeit Integrations- und Umstrukturierungstätigkeiten zugewiesen sind) und bestimmte Kosten in Zusammenhang mit der Integration und der Abtrennung von IT-Systemen umfassen. Restrukturierungskosten und andere Anpassungen beziehen sich vorwiegend auf an Mitglieder der Geschäftsführung gezahlte Abfindungen und Anwerbungskosten sowie Maßnahmen zur Optimierung bestimmter Verwaltungsfunktionen. Die Aufwendungen für regulatorische Angelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten beziehen sich auf die Beilegung von regulatorischen und rechtlichen Angelegenheiten. Ein Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftstätigkeiten bezieht sich auf den Abschreibungsverlust im Rahmen einer Klassifizierung als zur Veräußerung gehalten.

Wir glauben, dass der freie Cashflow und die Umwandlung des freien Cashflows wichtige Maßstäbe für unsere Fähigkeit sind, fällig werdende Schulden zurückzuzahlen oder andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, von denen wir glauben, dass sie den Wert für die Aktionäre steigern. Wir berechnen den freien Cashflow als Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und Anlagen. Wir berechnen die Konversion des freien Cashflows als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.

Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit verschiedener Zeiträume verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur (Zinsaufwendungen), des Anlagevermögens (Abschreibungen), der steuerlichen Auswirkungen und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind und die nach Ansicht des Managements nicht das operative Kerngeschäft widerspiegeln, eliminieren und somit Investoren bei der Beurteilung von Trends in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.

Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von Umsätzen aus erworbenen Unternehmen und Wechselkursschwankungen ausschließen.

Wir sind der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn, der GXO zuzurechnen ist, und der bereinigte Gewinn pro Aktie die Vergleichbarkeit unserer Betriebsergebnisse aus verschiedenen Zeiträumen verbessern, indem sie die Auswirkungen bestimmter Kosten und Gewinne, wie sie in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind und die nach Ansicht des Managements nicht das Kerngeschäft widerspiegeln, eliminieren, einschließlich der Abschreibung auf erworbene immaterielle Vermögenswerte.

Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und der Nettoverschuldungsgrad wichtige Kennzahlen für unsere Gesamtliquidität sind. Sie werden berechnet, indem die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (ohne Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung) von der Gesamtverschuldung abgezogen werden; der Nettoverschuldungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA abzüglich der gezahlten Einkommensteuern, geteilt durch das durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung der laufenden Performance von GXO.

In Bezug auf unsere Finanzziele für das organische Umsatzwachstum, das bereinigte EBITDA, den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und den Anteil des freien Cashflows am EBITDA für das Gesamtjahr 2026 ist eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-Kennzahlen aufgrund der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen Überleitungsposten, die wir aus diesen nicht auf GAAP basierenden Ziel-Kennzahlen ausschließen, nicht ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die Variabilität dieser Elemente kann eine erhebliche Auswirkung auf unsere künftigen Geschäftsergebnisse gemäß GAAP haben, weshalb wir nicht in der Lage sind, die zukunftsgerichtete Gewinn- und Verlustrechnung und Kapitalflussrechnung gemäß GAAP zu erstellen, die für die Erstellung einer solchen Überleitung erforderlich wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche betrachtet werden, einschließlich unserer Finanzziele für 2026 in Bezug auf organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und den Anteil des freien Cashflows am EBITDA. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "schätzen", "glauben", "fortfahren", "könnte", "beabsichtigen", "kann", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "sollte", "wird", "erwarten", "Zielsetzung", "Prognose", "Vorhersage", "Ziel", "Guidance", "Ausblick", "Anstrengung", "Entwicklungsverlauf" oder deren Verneinung oder ähnlichen Begriffen erkennbar. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse sowie das Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen und dem zukünftigen Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu den Faktoren, die zu einem wesentlichen Unterschied führen oder beitragen könnten, gehören unter anderem die Risiken, die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind, sowie die folgenden: wirtschaftliche Bedingungen im Allgemeinen; Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel; Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in Kapitalanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, auf die Anforderungen unserer jeweiligen Kunden abzustimmen; unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und Gewinnverbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf erworbene Unternehmen, einschließlich der Übernahme von Wincanton, erfolgreich zu integrieren und zu realisieren; Übernahmen können erfolglos sein oder zu anderen Risiken oder Entwicklungen führen, die unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse nachteilig beeinflussen; unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu implementieren und Ausfälle oder Verletzungen solcher Systeme zu verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten, einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu managen, und Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen bei unseren Kunden und Bemühungen von Gewerkschaften, ihre Mitarbeiter zu organisieren; Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Plänen für unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter; unsere Fähigkeit, die erforderlichen Talente zu gewinnen oder zu halten; die erhöhten Kosten im Zusammenhang mit Arbeitskräften; Wechselkursschwankungen; Schwankungen bei festen und variablen Zinssätzen; Schwankungen beim Kundenvertrauen und bei den Ausgaben; Probleme im Zusammenhang mit unseren Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung, einschließlich Umweltgesetzen, Gesetzen zur Einhaltung von Handelsbestimmungen sowie Änderungen in der internationalen Handelspolitik und bei Steuersystemen; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union; Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; Schädigung unseres Rufs; eine wesentliche Unterbrechung unseres Betriebs; die Unfähigkeit, das erwartete oder angestrebte Niveau des Umsatzwachstums, der Cashgenerierung, der Kosteneinsparungen, der Verbesserung der Rentabilität und der Gewinnspannen, der Steuerdisziplin oder der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Betriebs zu erreichen; das Versagen bei der ordnungsgemäßen Handhabung der Bestände unserer Kunden; die Auswirkungen potenzieller Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationstechnologie oder die Datensicherheit; und das Versäumnis, künstliche Intelligenz und humanoide Robotik erfolgreich im Rahmen unserer Wachstumsstrategie einzusetzen; unsere Fähigkeit, die Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; und eine Entscheidung der US-Steuerbehörde (IRS), dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene Abspaltungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu behandeln sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher Faktoren interpretiert werden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie, falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden. In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Investorenkontakt

Kristine Kubacki, CFA

+1 (203) 769-7206

kristine.kubacki@gxo.com

Pressekontakt

Matthew Schmidt

+1 (203) 307-2809

matt.schmidt@gxo.com

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Operations

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 2025 2024 Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709 Direct operating expense 2,962 2,737 11,190 9,853 Selling, general and administrative expense 288 277 1,106 1,061 Depreciation and amortization expense 120 113 457 415 Transaction and integration costs 4 21 54 76 Restructuring costs and other 5 1 27 25 Regulatory matter and litigation expense(1) - - 65 59 Net loss on divestiture of business 34 - 34 2 Operating income 94 101 245 218 Other income (expense), net 2 30 (8 ) 31 Interest expense, net (30 ) (34 ) (133 ) (103 ) Income before income taxes 66 97 104 146 Income tax (expense) benefit (23 ) 3 (68 ) (8 ) Net income 43 100 36 138 Net income attributable to Noncontrolling Interests ("NCI") - - (4 ) (4 ) Net income attributable to GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134 Earnings per share Basic $ 0.38 $ 0.84 $ 0.28 $ 1.12 Diluted $ 0.37 $ 0.83 $ 0.28 $ 1.12 Weighted-average shares outstanding used in computation of earnings per share Basic 114,495 119,489 115,677 119,413 Diluted 115,604 120,035 116,303 119,798

(1) For the year ended December 31, 2025, the Company recorded $65 million of expense related to the deductibility of value-added tax payments made by the Company to certain third-party service providers. For the year ended December 31, 2024, the Company recorded $59 million of expense related to the settlement of a dispute between the Company and one of its customers.

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Balance Sheets

(Unaudited) December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 854 $ 413 Accounts receivable, net of allowance of $15 and $15 2,028 1,799 Other current assets 406 429 Total current assets 3,288 2,641 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $2,126 and $1,732 1,151 1,160 Operating lease assets 2,563 2,329 Goodwill 3,781 3,549 Intangible assets, net of accumulated amortization of $781 and $618 909 986 Other long-term assets 570 601 Total long-term assets 8,974 8,625 Total assets $ 12,262 $ 11,266 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 758 $ 776 Accrued expenses 1,492 1,271 Current debt 446 110 Current operating lease liabilities 745 647 Other current liabilities 434 385 Total current liabilities 3,875 3,189 Long-term liabilities Long-term debt 2,619 2,521 Long-term operating lease liabilities 2,044 1,898 Other long-term liabilities 709 623 Total long-term liabilities 5,372 5,042 Commitments and Contingencies Stockholders' Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 119,868 and 119,496 shares issued and 114,512 and 119,496 shares outstanding, respectively 1 1 Treasury stock, at cost; 5,356 and 0 shares, respectively (202 ) - Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, 0 issued and outstanding - - Additional Paid-In Capital ("APIC") 2,667 2,629 Retained earnings 718 686 Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) ("AOCIL") (201 ) (313 ) Total stockholders' equity before NCI 2,983 3,003 NCI 32 32 Total equity 3,015 3,035 Total liabilities and equity $ 12,262 $ 11,266

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited) Year Ended December 31, (In millions) 2025 2024 Cash flows from operating activities: Net income $ 36 $ 138 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 457 415 Goodwill and intangibles write-down loss held for sale 25 - Stock-based compensation expense 47 39 Deferred tax benefit (29 ) (38 ) Other 10 1 Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (88 ) 118 Other assets 21 (54 ) Accounts payable (61 ) 23 Accrued expenses and other liabilities 16 (93 ) Net cash provided by operating activities 434 549 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (324 ) (359 ) Proceeds from sale of property and equipment 149 61 Acquisition of business, net of cash acquired - (863 ) Net investment hedges settlement (24 ) 4 Other 3 - Net cash used in investing activities (196 ) (1,157 ) Cash flows from financing activities: Common stock repurchased (200 ) - Proceeds from long-term debt, net of issuance discount 577 1,096 Payments for debt issue costs (2 ) (9 ) Net borrowings under revolving credit facilities (25 ) (122 ) Repayments of debt (180 ) (286 ) Repayments of finance lease obligations (50 ) (45 ) Taxes paid related to net share settlement of equity awards (9 ) (8 ) Other - 10 Net cash provided by financing activities 111 636 Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 23 (13 ) Net increase in cash, restricted cash and cash equivalents 372 15 Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of year 485 470 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of year $ 857 $ 485 Reconciliation of cash, restricted cash and cash equivalents Cash and cash equivalents $ 854 $ 413 Restricted Cash (included in Other current assets) 2 - Restricted cash (included in Other long-term assets) 1 72 Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 857 $ 485

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Cash Flows Year Ended December 31, (In millions) 2025 2024 Supplemental cash flow information: Cash paid for interest, net $ 128 $ 97 Cash paid for income taxes, net 59 43 Noncash financing activities: Excise tax liability related to stock repurchases 2 - GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited)

Revenue disaggregated by geographical area was as follows:

Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2025 2024 2025 2024 United Kingdom $ 1,687 $ 1,521 $ 6,296 $ 5,248 United States 838 838 3,158 3,087 Netherlands 275 242 1,035 922 France 210 213 822 809 Spain 172 150 651 571 Italy 102 103 405 391 Other 223 183 811 681 Total $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709

The Company's revenue can also be disaggregated by the customer's primary industry. Revenue disaggregated by industries was as follows:

Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Omnichannel retail $ 1,713 $ 1,543 $ 6,406 $ 5,360 Technology and consumer electronics 429 404 1,644 1,541 Industrial and manufacturing 378 366 1,529 1,339 Food and beverage 337 345 1,381 1,331 Consumer packaged goods 360 363 1,258 1,259 Other 290 229 960 879 Total $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITDA

and Adjusted EBITDA Margins

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Net income attributable to GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134 Net income attributable to NCI - - 4 4 Net income $ 43 $ 100 $ 36 $ 138 Interest expense, net 30 34 133 103 Income tax expense (benefit) 23 (3 ) 68 8 Depreciation and amortization expense 120 113 457 415 Transaction and integration costs 4 21 54 76 Restructuring costs and other 5 1 27 25 Regulatory matter and litigation expense - - 65 59 Net loss on divestiture of business 34 - 34 2 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (4 ) (15 ) 7 (11 ) Adjusted EBITDA(1) $ 255 $ 251 $ 881 $ 815 Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709 Operating income $ 94 $ 101 $ 245 $ 218 Operating income margin(2) 2.7 % 3.1 % 1.9 % 1.9 % Adjusted EBITDA margin(1)(3) 7.3 % 7.7 % 6.7 % 7.0 %

(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

(2) Operating income margin is calculated as operating income divided by revenue for the period.

(3) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by revenue for the period.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITA

and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Net income attributable to GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134 Net income attributable to NCI - - 4 4 Net income $ 43 $ 100 $ 36 $ 138 Interest expense, net 30 34 133 103 Income tax expense (benefit) 23 (3 ) 68 8 Amortization of intangible assets acquired 29 31 119 108 Transaction and integration costs 4 21 54 76 Restructuring costs and other 5 1 27 25 Regulatory matter and litigation expense - - 65 59 Net loss on divestiture of business 34 - 34 2 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (4 ) (15 ) 7 (11 ) Adjusted EBITA(1) $ 164 $ 169 $ 543 $ 508 Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709 Adjusted EBITA margin(1)(2) 4.7 % 5.2 % 4.1 % 4.3 %

(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

(2) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue for the period.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 2025 2024 Net income $ 43 $ 100 $ 36 $ 138 Net income attributable to NCI - - (4 ) (4 ) Net income attributable to GXO $ 43 $ 100 $ 32 $ 134 Amortization of intangible assets acquired 29 31 119 108 Transaction and integration costs 4 21 54 76 Restructuring costs and other 5 1 27 25 Regulatory matter and litigation expense - - 65 59 Net loss on divestiture of business 34 - 34 2 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (4 ) (15 ) 7 (11 ) Income tax associated with the adjustments above(1) (10 ) (2 ) (46 ) (42 ) Discrete income tax benefit(2) - (16 ) - (16 ) Adjusted net income attributable to GXO(3) $ 101 $ 120 $ 292 $ 335 Adjusted basic EPS(3) $ 0.88 $ 1.00 $ 2.52 $ 2.81 Adjusted diluted EPS(3) $ 0.87 $ 1.00 $ 2.51 $ 2.80 Weighted-average shares outstanding used in computation of earnings per share Basic 114,495 119,489 115,677 119,413 Diluted 115,604 120,035 116,303 119,798

(1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual effective tax rate.

(2) In 2024, the discrete income tax benefit arises from the release of the valuation allowance.

(3) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow:

Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Cash flows from operations(1) $ 170 $ 186 $ 434 $ 549 Capital expenditures (55 ) (104 ) (324 ) (359 ) Proceeds from sale of property and equipment 48 45 149 61 Free cash flow(2) $ 163 $ 127 $ 259 $ 251 Cash flows from operations to net income n/m 397.8 % Free cash flow conversion(2) 29.4 % 30.8 %

n/m - not meaningful

(1) Net cash provided by operating activities.

(2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:

Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Revenue $ 3,507 $ 3,250 $ 13,178 $ 11,709 Revenue from acquired business(1) - - (655 ) - Foreign exchange rates (143 ) - (352 ) - Organic revenue(2) $ 3,364 $ 3,250 $ 12,171 $ 11,709 Revenue growth(3) 7.9 % 12.5 % Organic revenue growth(2)(4) 3.5 % 3.9 %

(1) The Company excludes revenue from the acquired business for periods that are not comparable.

(2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

(3) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.

(4) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-period organic revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.

GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Total Debt and Net Debt:

(In millions) December 31, 2025 Current debt $ 446 Long-term debt 2,619 Total debt(1) $ 3,065 Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (854 ) Net debt(2) $ 2,211

(1) Includes finance leases and other debt of $327 million as of December 31, 2025.

(2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:

(In millions) December 31, 2025 Total debt $ 3,065 Net income $ 36 Debt to net income ratio 85.1x

Reconciliation of Net Leverage Ratio:

(In millions) December 31, 2025 Net debt $ 2,211 Adjusted EBITDA(1) $ 881 Net leverage ratio(1) 2.5x

(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited)

Adjusted EBITA, net of income taxes paid:

Year Ended (In millions) December 31, 2025 Adjusted EBITA(1) $ 543 Less: Cash paid for income taxes (59 ) Adjusted EBITA(1), net of income taxes paid $ 484

(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

Return on Invested Capital (ROIC):

Year Ended December 31, (In millions) 2025 2024 Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 2,028 $ 1,799 $ 1,914 Other current assets 406 429 418 Property and equipment, net 1,151 1,160 1,156 Selected Liabilities: Accounts payable $ (758 ) $ (776 ) $ (767 ) Accrued expenses (1,492 ) (1,271 ) (1,382 ) Other current liabilities (434 ) (385 ) (410 ) Invested capital $ 901 $ 956 $ 929 Net income to average invested capital 3.9 % Operating return on invested capital(1)(2) 52.1 %

(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

(2) The ratio of operating return on invested capital is calculated as adjusted EBITA, net of income taxes paid, divided by the average invested capital.