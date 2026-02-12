© Foto: Li Bro.photo - CHROMORANGEStarke US-Jobdaten stoppen Bitcoins Angriff auf die 70.000-Dollar-Marke, während zumindest ETF-Zuflüsse dem Markt etwas Halt geben.Der Bitcoin hat den erneuten Anlauf auf die psychologisch wichtige Marke von 70.000 US-Dollar vorerst nicht geschafft. Die größte Kryptowährung notiert am Donnerstag rund 1,6 Prozent höher bei etwa 68.000 US-Dollar. Auch Ethereum, XRP, BNB und weitere Altcoins verzeichnen Kursgewinne von teils über vier Prozent. Die Erholung folgt jedoch auf deutliche Verluste im Zuge der Veröffentlichung überraschend starker US-Arbeitsmarktdaten, die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der Federal Reserve gedämpft haben. Starker Arbeitsmarkt lässt Zinssenkungsfantasien …Den vollständigen Artikel lesen
