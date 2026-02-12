Die Papiere der Kryptobörse Coinbase gerieten am Mittwoch unter Druck. Zu Handelsschluss verbuchte die Aktie ein Minus von 5,7 Prozent. Der Grund für die Verstimmung am Markt: Neue Daten zeigen das Ausmaß der Insiderverkäufe durch Firmengründer Brian Armstrong.Die Zahlen, die Matthew Sigel vom Vermögensverwalter VanEck veröffentlichte, zeichnen ein deutliches Bild. Zwischen April 2025 und Januar 2026 stieß Armstrong mehr als 1,5 Millionen Aktien ab. Besonders markant war der 25. Juni 2025. An diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär