DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 13. Februar (vorläufige Fassung)

=== 01:00 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan und Fed-Gouverneur Miran, Reden bei Global Perspectives Event *** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis (12:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Jenoptik AG, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, ausführliches Jahresergebnis 08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar 08:00 DE/Insolvenzen November 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj 3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember 14:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Pre Close Call zum Trading Statement am 25.03.2026 *** 14:30 US/Realeinkommen Januar *** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj - IT/Länderrating Italien (Fitch) - US/Deadline für die Verabschiedung der Finanzierungsrechnung für das U.S. Department of Homeland Security ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 12, 2026 08:52 ET (13:52 GMT)

