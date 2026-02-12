5 Chancen bei Autobauern: Mercedes: Neuer Chef gefragt, Siemens: Derivate heben ab & Telekom: Ausbruch

Da haben wir wieder ein gutes Händchen gehabt. Nach den starken Zahlen von Siemens schießen die Ende Januar empfohlenen Derivate in die Höhe und liegen rund 55 % und 28 % im Plus. Zudem bricht die Aktie der Telekom aus.Thema des Tages: Autobauer für Depot Die Autoindustrie galt lange als Sorgenkind der Börse: E-Auto-Krise, Preiskämpfe in China, schwache Konjunktur in Europa. Doch genau darin liegt jetzt die Chance. Während viele Anleger das Segment abgeschrieben haben, bauen einige Hersteller still und leise ihre Marktpositionen aus, senken Kosten, dominieren Zukunftstechnologien - und werden an der Börse immer noch wie Auslaufmodelle bewertet. Aktienduell: BAT vs. Philip Morris British …Den vollständigen Artikel lesen ...
