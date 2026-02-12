Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 12.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Top-Ergebnisse: 1,75 g/t Gold über 30,4 Meter + massives Tagebau-Potenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
Xetra
12.02.26 | 15:54
57,47 Euro
-0,83 % -0,48
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
57,2757,2916:10
57,2957,3016:10
Markus Weingran
12.02.2026 15:27 Uhr
256 Leser
Artikel bewerten:
(0)

5 Chancen bei Autobauern: Mercedes: Neuer Chef gefragt, Siemens: Derivate heben ab & Telekom: Ausbruch

Da haben wir wieder ein gutes Händchen gehabt. Nach den starken Zahlen von Siemens schießen die Ende Januar empfohlenen Derivate in die Höhe und liegen rund 55 % und 28 % im Plus. Zudem bricht die Aktie der Telekom aus.Thema des Tages: Autobauer für Depot Die Autoindustrie galt lange als Sorgenkind der Börse: E-Auto-Krise, Preiskämpfe in China, schwache Konjunktur in Europa. Doch genau darin liegt jetzt die Chance. Während viele Anleger das Segment abgeschrieben haben, bauen einige Hersteller still und leise ihre Marktpositionen aus, senken Kosten, dominieren Zukunftstechnologien - und werden an der Börse immer noch wie Auslaufmodelle bewertet. Aktienduell: BAT vs. Philip Morris British …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Favoritenwechsel
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.