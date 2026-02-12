Anzeige
Top-Ergebnisse: 1,75 g/t Gold über 30,4 Meter + massives Tagebau-Potenzial
WKN: A3CVQC | ISIN: US7707001027 | Ticker-Symbol: 7KY
12.02.2026 15:26 Uhr
204 Leser
Robinhood Aktie im Fokus: Jetzt Aktien kaufen nach Rekordjahr?

Die Robinhood Aktie steht nach starken Quartalszahlen und einem Rekord-Geschäftsjahr erneut im Mittelpunkt der Anleger. Der Neobroker meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 1,28 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 27 - gegenüber dem Vorjahr.

Auch wenn die Umsatzerwartungen leicht verfehlt wurden, überzeugte Robinhood beim Gewinn je Aktie deutlich. Gleichzeitig wächst die Nutzerbasis weiter, und neue Produkte wie Event-Contracts und Robinhood Gold treiben zusätzliche Einnahmen.

Doch stellt sich jetzt die entscheidende Frage: Ist es sinnvoll, Robinhood Aktien zu kaufen - oder ist das Wachstum bereits eingepreist?

Vollständigen Artikel weiterlesen

