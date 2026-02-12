DJ MÄRKTE USA/Wall Street gut behauptet erwartet - Cisco unter Druck

DOW JONES--Die US-Börsen dürften mit kleinen Gewinnen in den Donnerstagshandel starten. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich gut behauptet. Am Mittwoch hatten die Kurse überwiegend nachgegeben, erneut belastet von Befürchtungen, dass neue KI-Anwendungen die Geschäftsmodelle, unter anderem von Softwareunternehmen und Finanzdienstleistern, gefährden könnten.

Daneben hatte ein überraschend stark ausgefallener Arbeitsmarktbericht für Januar Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung einen Dämpfer verpasst, die am Dienstag noch von schwachen Einzelhandelsdaten genährt worden waren. Ausschlaggebend für die Erwartungen an den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank könnten nun die Verbraucherpreisdaten am Freitag werden. Sollte sich die Inflation als hartnäckig hoch erweisen, dürfte sich die Erwartung einer Zinssenkung noch weiter in die Zukunft verschieben.

Am Donnerstag wurde konjunkturseitig die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Demnach ging die Zahl der Amerikaner, die erstmals Arbeitslosenhilfe beantragten, etwas weniger deutlich zurück als angenommen, bewegt sich aber immer noch auf recht niedrigem Niveau. Später folgen die Verkäufe bestehender Häuser aus dem Januar.

Der Dollar, der in Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten aufgewertet hatte, verteidigt seine jüngsten Gewinne und tendiert gut behauptet. Am Anleihemarkt, wo die Kurse am Mittwoch etwas gesunken waren, kommt es zu einer Gegenbewegung. Die Zehnjahresrendite sinkt um 2 Basispunkte auf 4,15 Prozent. Der Goldpreis notiert knapp behauptet. Das Edelmetall werde von der schwindenden Aussicht auf Zinssenkungen belastet, heißt es. Höhere Marktzinsen mindern die Attraktivität des zinslos gehaltenen Goldes.

Die Ölpreise geben aktuell etwas nach, was Marktteilnehmer auf den am Vortag gemeldeten, überraschend starken Anstieg der US-Rohölvorräte zurückführen. Übergeordnet stütze aber die Möglichkeit einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Das US-Verteidigungsministerium bereitet eigenen Angaben zufolge die Entsendung eines zweiten Flugzeugträgers in die Region vor.

Die Bilanzsaison bringt derweil Bewegung in Einzelwerte an der Börse. Die Aktien von Cisco fallen im vorbörslichen Handel um 6,7 Prozent. Der Netzwerkausrüster hat starke Quartalszahlen vorgelegt, vom Ausblick hatte sich der Markt aber etwas mehr erhofft. Händler erklären die Abgaben auch mit Gewinnmitnahmen nach dem guten Lauf der Aktie.

Überraschend gut seien auch die Geschäftszahlen von Applovin (-7,8%) ausgefallen, doch sorgten sich die Anleger, dass KI dem Geschäftsmodell von Applovin den Boden entziehen könnte, heißt es. Auch hier dürften Gewinne mitgenommen werden. Micron verbessern sich um 4,1 Prozent. Die Titel profitierten weiter von Aussagen des Finanzchefs Mark Murphy, der Bedenken wegen des harten Wettbewerbs im Segment High-Bandwidth-Chips zerstreut habe, so Händler.

=== DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1881 +0,0% 1,1875 1,1858 +1,1% EUR/JPY 182,18 +0,2% 181,86 181,99 -1,3% EUR/CHF 0,9143 -0,2% 0,9160 0,9160 -1,6% EUR/GBP 0,8707 -0,1% 0,8715 0,8694 -0,1% USD/JPY 153,35 +0,1% 153,14 153,47 -2,3% GBP/USD 1,3644 +0,1% 1,3627 1,3639 +1,2% USD/CNY 6,9296 -0,2% 6,9414 6,9428 -1,2% USD/CNH 6,8941 -0,2% 6,9062 6,9146 -1,0% AUS/USD 0,7133 +0,1% 0,7127 0,7111 +6,8% Bitcoin/USD 67.888,45 +0,7% 67.402,40 67.086,90 -23,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,33 64,46 -0,2% -0,13 +12,8% Brent/ICE 69,22 69,40 -0,3% -0,18 +14,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 5.069,89 5.083,70 -0,3% -13,81 +17,7% Silber 82,72 84,37 -2,0% -1,65 +18,3% Platin 1.783,24 1.805,03 -1,2% -21,79 +3,0% Kupfer 5,96 5,97 -0,2% -0,01 +4,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

February 12, 2026 08:57 ET (13:57 GMT)

