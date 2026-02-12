Enttäuschung nach dem Börsengang in Stockholm im vergangenen Herbst: Die Aktie des europäischen Alarmanlagen-Herstellers Verisure wird am Donnerstag nach den Jahreszahlen 2025 auf ein neues Rekordtief durchgereicht. Einmal mehr scheint sich die Phrase "IPO - "It's Probably Overpriced" zu bewahrheiten.Im Schlussviertel konnte Verisure die neuen Installationen um weitere 224.000 Einheiten steigern, was einem Plus von 5,9 Prozent entsprach. Der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) kletterte um gut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
