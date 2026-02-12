Los Angeles (www.fondscheck.de) - Avantis Investors, ein 110 Milliarden US-Dollar* schweres Anlageangebot des 320 Milliarden US-Dollar** schweren globalen Vermögensverwalters American Century Investments, erweitert seine Strategien um drei weitere UCITS-Exchange Traded Funds (ETFs): den Avantis America Equity UCITS ETF, den Avantis Europe Equity UCITS ETF und den Avantis Pacific Equity UCITS ETF. Die ETFs werden auf der XETRA-Plattform der Deutschen Börse unter den Tickersymbolen AVUS, AVEU und AVPE gehandelt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
