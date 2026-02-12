Der Oldenburger Ladenetz-Betreiber EWE Go hat seinen 2.000. Schnellladepunkt in Betrieb genommen. Dieser ist Teil eines neuen Standorts am McDonald's in Neu Wulmstorf im Hamburger Umland mit insgesamt sechs Schnellladepunkten. Der neue Standort an der A1 nahe Hamburg stehe für einen s"trategischen Ausbau, der sich nicht nur an reiner Statistik orientiert, sondern an der tatsächlichen Nutzung", wie EWE Go mitteilt. Das sei ein Vorgehen, das "EWE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net