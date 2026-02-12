© Foto: Dall-ETrotz schwachem Bitcoin sieht Morgan Stanley bei Cipher Mining und TeraWulf dank des KI-Booms Verdopplungspotenzial für die Aktien.Obwohl der Bitcoin-Kurs seit Wochen unter Druck steht, wittert Morgan Stanley bei zwei stark mit der Kryptowährung verbundenen Unternehmen enormes Aufwärtspotenzial. Die Investmentbank hat die Coverage für Cipher Mining und TeraWulf aufgenommen und beide Aktien mit "Overweight" eingestuft. Die Analysten um Stephen Byrd setzen für Cipher ein Kursziel von 38 US-Dollar an - das entspricht einem möglichen Kurssprung von 158 Prozent. Für TeraWulf sehen sie ein Ziel von 37 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 159 Prozent gleichkommt. Laut Tipranks hat Stephen …Den vollständigen Artikel lesen
