Während sich viele Diskussionen weiterhin um die immer gleichen Index-Schwergewichte drehen, eröffnen sich im Hintergrund spannende Chancen. Kapital fließt zunehmend in klassische Rohstoffsegmente, strategische Metalle gewinnen politisch an Bedeutung und einzelne Spezialwerte rücken durch konkrete operative Fortschritte in den Fokus. Der neue Aktien-Report "Reich mit Plan" von André Fischer greift genau diese Konstellation auf. Statt sich am täglichen Marktrauschen abzuarbeiten, konzentriert sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär