Bad Wimpfen (ots) -Pünktlich zum Valentinstag und zur Hochphase der Fastnacht sorgt Lidl in Deutschland als Preisführer für Entspannung im Geldbeutel. Der Lebensmitteleinzelhändler reduziert ab sofort und dauerhaft die Preise für ausgewählte Weine, Sekte, Spirituosen und weitere Genuss-Artikel. Ob romantische Zweisamkeit am Valentinstag oder ausgelassene Fastnachtsfeiern in großer Runde - Lidl-Kunden profitieren von hervorragender Qualität und einer großen Artikelvielfalt zum bestmöglichen Preis.So sinkt beispielsweise der Preis für den Lugana Wein um 50 Cent auf 6,49 Euro (Grundpreis: 8,65 Euro/l). Der Trollinger mit Lemberger Württemberg halbtrocken ist ab sofort bereits für 3,99 Euro statt bisher 4,29 Euro erhältlich. Auch bei süßen und salzigen Snacks sparen Kunden ab sofort: Cashewkerne sowie verschiedene Sorten der gefüllten Schokoladenstäbchen werden jeweils 20 Cent günstiger. Darüber hinaus profitieren Verbraucher auch von den dauerhaften Preissenkungen bei ausgewählten veganen Produkten. Die Vemondo-Falafel sind künftig für 1,79 Euro erhältlich (Grundpreis: 8,95 Euro/kg).Folgende Produkte werden bei Lidl ab sofort günstiger.- Trollinger mit Lemberger Württemberg halbtrocken, 1l, neu 3,99 Euro statt 4,29 Euro- Lugana, 0,75l, neu 6,49 Euro (Grundpreis: 8,65 Euro/l) statt 6,99 Euro- Spätburgunder (Pinot Noir) Rotwein Baden, 0,75l, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 3,32 Euro/l) statt 2,69 Euro- Dornfelder/Spätburgunder Pfalz/Rheinhessen/Nahe halbtrocken, 1l, neu 2,69 Euro statt 2,79 Euro- Dornfelder Rotwein Pfalz/Rheinhessen trocken, 0,75l, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 3,05 Euro/l) statt 2,39 Euro (regional verfügbar)- Dornfelder rot lieblich, 0,75l, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 3,05 Euro/l) statt 2,39 Euro (regionale verfügbar)- Dornfelder Landwein rot trocken, 0,75l, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 3,05 Euro/l) statt 2,39 Euro (regional verfügbar)- Dornfelder Landwein rot lieblich, 0,75l, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 3,05 Euro/l) statt 2,39 Euro (regional verfügbar)- Riesling Pfalz/Rheinhessen/Nahe feinherb, 1l, neu 2,79 Euro statt 2,89 Euro- Mosel Cuvée lieblich, 1l, neu 2,49 Euro statt 2,79 Euro- Österreich Grüner Veltliner Niederösterreich/Burgenland trocken, 1l, neu 2,79 Euro statt 2,89 Euro- Portugieser Weißherbst Pfalz/Rheinhessen lieblich, 1l, neu 2,49 Euro statt 2,79 Euro- Grüner Veltliner Reserve Niederösterreich trocken, 0,75l, neu 3,79 Euro (Grundpreis: 5,05 Euro/l) statt 3,99 Euro- Neuseeland Sauvignon Blanc Marlborough, 0,75l, neu 4,49 Euro (Grundpreis: 5,99 Euro/l) statt 4,79 Euro- Müller-Thurgau Pfalz/Rheinhessen/Mosel trocken, 1l, neu 2,29 Euro statt 2,39 Euro- Dornfelder rosé halbtrocken, 0,75l, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 2,92 Euro/l) statt 2,29 Euro- Rheingau Riesling trocken, 0,75l, neu 3,29 Euro (Grundpreis: 4,39 Euro/l) statt 3,49 Euro- Spätlese Pfalz/Rheinhessen mit Prädikat süß 8,5%, 0,75l, neu 2,69 Euro (Grundpreis: 3,59 Euro/l) statt 2,79 Euro- Riesling/Chardonnay Pfalz/Rheinhessen feinherb, 0,75l, neu 2,39 Euro (Grundpreis: 3,19 Euro/l) statt 2,49 Euro- Burg Schöneck Sekt halbtrocken, 3x0,2l, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 4,98 Euro/l) statt 3,29 Euro- Burg Schöneck Sekt trocken, 3x0,2l, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 4,98 Euro/l) statt 3,29 Euro- Western Gold Bourbon Whiskey, 0,7l, neu 8,99 Euro (Grundpreis: 12,84 Euro/l) statt 9,49 Euro- Queen Margot Blended Scotch Whisky, 0,7l, neu 7,99 Euro (Grundpreis: 11,41 Euro/l) statt 8,29 Euro- Dundalgan Irish Whiskey, 0,7l, neu 10,99 Euro (Grundpreis: 15,70 Euro/l) statt 11,39 Euro- Mister Choc gefüllte Schokoladenstäbchen versch. Sorten, 200g, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 9,95 Euro/kg) statt 2,19 Euro- Mister Choc Schokoladenstäbchen Milch & Schokolade, 100g, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 9,90 Euro/kg) statt 1,19 Euro (regional verfügbar)- Vemondo vegane Nuggets, 300g, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 7,30 Euro/kg) statt 2,29 Euro- Vemondo Falafel, 200g, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 8,95 Euro/kg) statt 1,99 Euro- Alesto Selection Cashewkerne, 200g, neu 2,89 Euro (Grundpreis: 14,45 Euro/kg) statt 2,99 EuroWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6215848