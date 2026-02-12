Nuveen plant die Übernahme von der Vermögensverwaltungsgesellschaft Schroders für 13,5 Milliarden US-Dollar - Aktionäre können mit Aufschlägen rechnen. Was steckt hinter diesem Deal?Nuveen, die Vermögensverwaltungssparte der Teachers Insurance and Annuity Association of America (einer der größten US-amerikanischen Finanzdienstleister), steht kurz vor der Übernahme von der Vermögensverwaltungsgesellschaft Schroders. Der Wert des britischen Konzerns wird auf 13,49 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Aktionäre von Schroders erhalten bei der geplanten Übernahme bis zu 612 Pence (umgerechnet etwa 8,34 US-Dollar) pro Aktie inklusive Dividenden. Dies entspricht einem Aufschlag von 34 Prozent auf …Den vollständigen Artikel lesen
