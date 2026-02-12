Der Brillen-Gigant EssilorLuxottica hat die Skeptiker am Mittwochabend Lügen gestraft. Mit einem überraschend starken Zahlenwerk für das abgelaufene Jahr und einem optimistischen Ausblick setzt der Konzern hinter Marken wie Ray-Ban und Oakley ein dickes Ausrufezeichen. Besonders ein Trend sorgt bei Anlegern für glänzende Augen - und treibt die Aktie kräftig nach oben.Lange Zeit hingen dunkle Wolken über der Aktie von EssilorLuxottica. Seit dem November-Hoch bei über 320 Euro korrigierte das Papier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär