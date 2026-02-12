Wer nur den MSCI World hält, setzt auf weniger Länder als gedacht - und verliert Rendite. Wie es Anleger besser machen. MSCI World, das klingt nach der großen weiten Welt. Doch wer den Index in Form eines ETFs als "globales Basisinvestment" kauft, liegt daneben. Denn das Aktienbarometer ist mitnichten ein Weltindex, sondern ein reiner Industrieländer-Club, mit Schwerpunkt USA - und da vor allem auf Technologie-Aktien.Damit handeln sich Anleger nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE