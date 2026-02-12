Der französische Staat beteiligt sich mit 50 Millionen Euro an einem geplanten Projekt für den Lithium-Abbau im zentralfranzösischen Département Allier. Das Geld unterstützt unter anderem eine von Imerys initiierte Machbarkeitsstudie, die im kommenden Jahr vorliegen soll. Der französische Bergbaukonzern Imerys will durch das Projekt zu einem der führenden Anbieter von Lithium in Europa werden. Konkret geht es um eine Mine am Standort Beauvoir im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net