© Foto: DALL*EFast 50 Prozent unter dem Allzeithoch - und trotzdem kein Schnäppchen? Ein renommiertes Bewertungsmodell zeigt, warum Bitcoin erst deutlich tiefer wirklich attraktiv wird.Der Absturz am Kryptomarkt ist noch nicht vorbei - zumindest wenn man zwei sehr unterschiedliche, aber aufschlussreiche Perspektiven zusammenführt. Bitcoin notiert aktuell bei rund 68.000 US-Dollar und liegt damit etwa 46 Prozent unter seinem Rekordhoch von über 126.000 US-Dollar aus dem Oktober. Seitdem wurden laut Daten von CoinGecko rund zwei Billionen US-Dollar an Marktwert im gesamten Kryptosektor ausgelöscht. Besonders heftig war die Phase unmittelbar nach dem Hoch: Mehr als 19 Milliarden US-Dollar an gehebelten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE