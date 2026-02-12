Gewinneinbruch bei Mercedes-Benz



Herausforderungen in China und den USA belasten die Bilanz



Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz verzeichnete für das Jahr 2025 einen deutlichen Gewinnrückgang. Das Konzernergebnis sank im Vergleich zum Vorjahr um etwa 49 Prozent auf rund 5,3 Milliarden Euro. Auch das operative Ergebnis (EBIT) fiel um etwa 57 Prozent auf rund 5,82 Milliarden Euro, während der Umsatz um etwa 9 Prozent auf rund 132,2 Milliarden Euro zurückging.



Maßgebliche Faktoren für diese Entwicklung waren der intensive Wettbewerb in China sowie hohe Importzölle in den USA, die allein rund eine Milliarde Euro kosteten. Negative Wechselkurseffekte belasteten die Bilanz zusätzlich. Einsparungen von über 3,5 Milliarden Euro in der Pkw-Sparte konnten diesen Druck nur teilweise ausgleichen. Die bereinigte Umsatzrendite sank auf 5 Prozent.



Trotz rückläufiger Absatzzahlen sieht Mercedes-Chef Ola Källenius den Konzern im Rahmen der Prognosen und setzt für 2026 auf gesteigerte Effizienz und neue Modelle. Die Dividende soll von 4,30 EUR auf 3,50 EUR pro Aktie herabgesetzt werden. Auch die Erfolgsbeteiligung der rund 85.000 Mitarbeiter sinkt voraussichtlich von 5.220 EUR auf 3.139 EUR pro Kopf.









Quelle: HSBC














