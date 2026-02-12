Rivian Automotive legt die Zahlen für das abgelaufene Quartal vor und steht damit im Zentrum der Aufmerksamkeit an der Nasdaq. Nach Monaten hoher Volatilität könnte der Bericht zur Richtungsentscheidung für die Aktie werden.Produktion, Marge, Liquidität: Worauf es jetzt ankommt Analysten erwarten weiterhin einen Verlust je Aktie, rechnen jedoch mit einem spürbaren Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Entscheidend ist, ob Rivian die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
