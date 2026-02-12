München (ots) -Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner heutigen Sitzung die aktuelle Geschäftsführerin Dr. Annette Schumacher mit deutlicher Mehrheit in ihrem Amt bestätigt. Auf Schumacher entfielen 32 von 35 abgegebenen gültigen Stimmen bei 3 Enthaltungen.Schumacher wurde von Dr. Thorsten Schmiege, dem Präsidenten der BLM, für das Amt der Geschäftsführerin vorgeschlagen. Der Medienrat hat dem Vorschlag zugestimmt.Walter Keilbart, Vorsitzender des BLM-Medienrats: "Mit Dr. Annette Schumacher haben wir eine Geschäftsführerin, die ihr Amt mit großer Umsicht, hoher fachlicher Kompetenz und klarem strategischen Blick führt. Ihre bisherige Arbeit hat das Gremium nachhaltig überzeugt - umso mehr freut es mich, dass sie bereit ist, diesen erfolgreichen Weg weiterzugehen."Die promovierte Juristin ist seit Oktober 2021 Geschäftsführerin der Landeszentrale. Im Kreis der Landesmedienanstalten hat sie sich in den vergangenen Jahren aktiv v.a. als Leitung der AG Benutzeroberflächen und Medienplattformen sowie der AG Technik eingebracht. Zuvor war die 57-Jährige in leitender Position bei einem Beratungsunternehmen tätig. Neben weiteren Stationen verantwortete Dr. Annette Schumacher unter anderem die Themen Medienpolitik und Medienregulierung bei einem großen Kabelnetzbetreiber.Informationen zu allen Ergebnissen aus der Medienrats-Sitzung vom 12. Februar 2026 finden Sie hier (https://www.blm.de/de/wir-informieren/gremiensitzungen/medienratssitzungen/ergebnisse_mr_9_amtsperiode/23-sitzung-des-medienrats.cfm).Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel. 089/63808-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6215884