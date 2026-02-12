-- Branchenveteran mit Erfolgsbilanz beim Ausbau globaler Marken --

-- Bewährte Führungsqualitäten zur Steigerung des Marktanteils und des profitablen Wachstums --

The Wella Company, ein innovativer globaler Marktführer im Bereich Schönheitspflege, gab heute bekannt, dass Calvin McDonald zum nächsten Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt wurde. Er tritt sein Amt am 2. April 2026 an. Calvin wird außerdem in den Vorstand des Unternehmens berufen und seinen Sitz in New York haben. Glenn Murphy bleibt als Executive Chair tätig, um Kontinuität zu gewährleisten und den neuen CEO und das Führungsteam strategisch zu beraten.

"Wir freuen uns sehr, Calvin bei The Wella Company willkommen zu heißen", sagte Glenn Murphy, Executive Chair. "Als dreimaliger CEO bringt er jahrzehntelange Erfahrung bei branchenführenden globalen Verbrauchermarken und Einzelhandelsunternehmen mit. Calvins bewährte Fähigkeit, durch Produktdifferenzierung, Kategorieerweiterung und kluge Investitionen Ergebnisse zu erzielen, wird uns helfen, im dynamischen Beauty-Sektor erfolgreich zu sein."

Unter der Eigentümerschaft von KKR hat sich The Wella Company zu einem globalen Kraftpaket mit ikonischen Marken entwickelt, denen sowohl Fachleute als auch Verbraucher vertrauen. Das robuste Markenportfolio des Unternehmens umfasst Wella Professionals die weltweit führende Haarfarbenmarke für Salons* -, Sebastian Professional, OPI, ghd, Nioxin und Clairol. In den letzten Jahren hat das Team die Marken weiter gestärkt, die Innovationspipeline verfeinert und eine solide Grundlage für langfristiges, nachhaltiges Wachstum geschaffen.

"Wir sind mit dem Wachstum, das Wella seit unserer ersten Investition erzielt hat, sehr zufrieden und sind überzeugt, dass Calvin der richtige Leiter ist, um auf dieser Grundlage aufzubauen und das Unternehmen in seine nächste Phase zu führen", sagte Nancy Ford, Partnerin bei KKR. "Wir danken Glenn für seine Führungsrolle bei The Wella Company und freuen uns darauf, mit ihm in seiner neuen Funktion zusammenzuarbeiten, gemeinsam mit Calvin und dem gesamten Führungsteam, um den Erfolg und die Reichweite von Wella im globalen Beauty-Sektor weiter auszubauen."

"Ich freue mich sehr, in die Beauty-Branche zurückzukehren einen innovativen, sich schnell entwickelnden Sektor, der von Verbrauchern angetrieben wird, die sich wirklich für die Produkte begeistern, die sie lieben", sagte Calvin McDonald.

Calvin ist eine anerkannte Führungskraft in verschiedenen Bereichen des Konsumgütermarktes. Als Präsident und CEO von Sephora Americas, einem Geschäftsbereich der Luxusmarkengruppe LVMH, sorgte Calvin für fünf Jahre in Folge für ein zweistelliges Wachstum, machte Sephora zum Marktführer in Nord- und Südamerika und baute den Bereich Haarpflege zum am schnellsten wachsenden Segment des Unternehmens aus. Er schuf eine starke Grundlage für Innovationen und positionierte Sephora als Pionier der Branche mit der Fähigkeit, Trends zu antizipieren und Marken zu entwickeln, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht werden. Zuletzt war Calvin McDonald CEO von lululemon athletica inc., wo er das Unternehmen durch eine Phase bedeutenden Wachstums und bedeutender Innovationen führte, den Jahresumsatz mehr als verdreifachte und die globale Reichweite auf über 30 Regionen ausweitete.

"Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, meine Erfahrung einzubringen, um diese ikonischen Marken weiter zu stärken, mit den Profis zusammenzuarbeiten, die sie zum Leben erwecken, und neue Wege zu finden, um mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten", so McDonald weiter. "Dies ist ein entscheidender Moment für The Wella Company, und ich freue mich darauf, Teil dieses talentierten Teams zu werden, um gemeinsam die Zukunft der Schönheitsbranche zu gestalten."

Calvin ist Mitglied des Vorstands der Walt Disney Company. Er hat einen MBA der Rotman School of Management der University of Toronto und einen Bachelor of Science der University of Western Ontario.

Über Calvin McDonald

Calvin McDonald ist eine wachstumsorientierte Führungskraft mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Unterstützung großer Unternehmen bei der Skalierung, Innovation und Steigerung der Kundenbindung in Geschäften und über digitale Kanäle hinweg. In seiner letzten Position als Chief Executive Officer bei lululemon athletica inc. trieb McDonald ein signifikantes Wachstum voran, verdreifachte den Jahresumsatz des Unternehmens innerhalb von sieben Jahren, erweiterte seine globale Reichweite auf über 30 Länder und erweiterte das Produktportfolio um neue Sport- und Lifestyle-Kategorien wie Tennis und Golf.

Bevor er im August 2018 zu lululemon kam, war McDonald fünf Jahre lang Präsident und CEO von Sephora Americas, einem Geschäftsbereich der Luxusmarkengruppe LVMH, wo er fünf Jahre in Folge ein zweistelliges Wachstum erzielte und Haarpflegeprodukte zur am schnellsten wachsenden Kategorie des Unternehmens machte. Zu Beginn seiner Karriere hatte er verschiedene Führungspositionen bei einigen der größten Einzelhändler Kanadas inne, darunter 17 Jahre bei Loblaw Companies Limited.

Er erwarb seinen MBA an der University of Toronto und seinen Bachelor of Science an der University of Western Ontario. McDonald ist in Kanada geboren und aufgewachsen und ein Ausdauersportler, der regelmäßig an Ironman-Triathlons und Marathons teilnimmt. Er und seine Frau verbringen gerne Zeit mit ihren vier Kindern.

Calvin McDonald ist Mitglied des Vorstands der Walt Disney Company.

Über The Wella Company

The Wella Company ist ein innovativer, weltweit führender Anbieter von Schönheitsprodukten mit einem strategisch integrierten Portfolio an ikonischen, bewährten Marken für Haar-, Nagel- und Schönheitstechnologie. Das robuste Markenportfolio des Unternehmens umfasst Wella Professionals die weltweit führende Haarfarbenmarke für Salons* sowie Sebastian Professional, OPI, ghd, Nioxin und Clairol und unterstützt professionelle Haar- und Nageldesigner sowie schönheitsbewusste Verbraucher weltweit.

Aufbauend auf 145 Jahren legendärer Schönheit verfügt The Wella Company über ein leistungsstarkes, digital gesteuertes Vertriebsnetz, das Kunden weltweit über professionelle Salons, Premium-Einzelhandel, Massenhandel und E-Commerce-Kanäle erreicht. Die Verschmelzung von Wissenschaft, Technologie und Kunstfertigkeit des Unternehmens führt zu leistungsorientierten Produkten, die sich oft durch patentierte Technologie und professionelles Fachwissen auszeichnen.

Als vernetzte, vielfältige globale Gemeinschaft von mehr als 6.000 Mitarbeitern teilen wir den Wunsch, die Gemeinschaften, denen wir dienen, positiv zu beeinflussen. Die Wella Company hat eine leistungsorientierte Kultur, einen ausgeprägten Unternehmergeist und eine überzeugende Vision, die es jedem Einzelnen ermöglicht, so auszusehen, sich so zu fühlen und so zu sein, wie er wirklich ist. Das Unternehmen hat Hauptniederlassungen in New York City, Genf, London und Calabasas, Kalifornien.

*Basierend auf den USD-Verkäufen der Marke Wella Master in der 2024 Salon Hair Care Global Series für die Kategorie Haarfärbeprodukte, veröffentlicht von Kline.

