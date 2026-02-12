Das rechte Maß der hohen Kante war schon immer Thema christlicher Moraldebatten. Nun bringt - fast hundert Jahre nachdem 1928 der Pioneer Fonds als erster moderner, auf christlichen Werten orientierter Ethikfonds gegründet wurde - die Vatikanbank zwei katholische Indexfonds auf den Markt. Mit den neuen Indizes Morningstar IOR US Catholic Principles und Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles (mehr Infos hier) will das Institut für die Werke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer