Die Aktie von Zalando steht weiter unter Druck, und das trotz einer deutlich verbesserten Analysteneinschätzung von Morgan Stanley. Wie kann es jetzt weitergehen? Analysten weniger negativ Nachdem die Zalando-Aktie zuletzt nochmals deutlich im Kurs gefallen ist, hat das Analystenhaus Morgan Stanley seinen bestehenden Pessimismus für die DAX-Aktie aufgegeben. Analyst Luke Holbrook von Morgan Stanley sprach von einem ausgeglichenen Verhältnis von Chancen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
