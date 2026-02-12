Chinas Goldkäufe sinken dramatisch. War es das mit dem Traum einer goldgedeckten Währung?Im aktuellen Video-Interview auf wallstreetONLINE TV geht Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, einer brisanten Frage nach: Hat China seine Goldstrategie aufgegeben? Der überraschende Rückgang der chinesischen Goldimporte sorgt für Aufsehen. Hatten die Chinesen nicht geplant, mit Gold eine neue Währung zu etablieren und das westlich dominierte Finanzsystem herauszufordern? Willhöft beleuchtet, warum der Import von Goldbarren zwar gesunken ist, aber der Wert der Importe nach wie vor hoch bleibt. Trotz des Rückgangs stellt Willhöft klar, dass China weiterhin massiv Gold kauft - allerdings eher über …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE