Nebius plant eines der größte KI-Rechenzentren Europas - mit einer Kapazität von 240 Megawatt. Ein milliardenschweres Projekt, das Europas Cloud-Infrastruktur unabhängiger machen soll.Nebius, ein auf AI-Cloud-Dienste spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Amsterdam, kündigte den Bau eines neuen, 240 Megawatt starken Datenzentrums in Béthune, Frankreich, an. Sobald es fertiggestellt ist, wird es zu den größten AI-Datenzentren in Europa gehören. Nebius wurde 2024 aus der russischen Internetfirma Yandex ausgegliedert und hat seinen Fokus auf den Ausbau seiner Cloud-Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) gelegt. Der Konzern hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem zentralen Akteur in …
