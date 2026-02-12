Die Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen dauert drei Jahre. Wie viel verdienen Azubis in dieser Zeit? Und wo liegt die Versicherungs- und Finanzbranche im Vergleich zu anderen Branchen? Bei den tariflichen Ausbildungsvergütungen in Deutschland gab es im Jahr 2025 im bundesweiten Durchschnitt einen noch höheren Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, und zwar um 6,7% (2024: 6,3%). Das zeigen die jährlichen Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact