Hiscox hat sein Cyberprodukt überarbeitet, um der steigenden Dynamik der Cyberrisiken Rechnung zu tragen. Die neue Lösung soll KMU künftig noch besser schützen. Der Antragsprozess umfasst nun weniger Risikofragen. Zudem gibt es weitere Assistance-Leistungen und einen neuen Premium-Schutz. Der Spezialversicherer Hiscox hat sein Cyberprodukt grundlegend angepasst, um der zunehmenden Dynamik der Cyberbedrohungen noch besser gerecht zu werden. Mit der neuen Lösung sollen kleine und mittelständische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
