München (ots) -- Aufsichtsrat beruft bisherigen Vorstand ab- Susanne Prinzessin von Hessen übernimmt interimistisch das Vorstandsmandat- Aufklärung, Transparenz und Kinderschutz bleiben zentrale Schwerpunkte der Arbeit in DeutschlandDer Aufsichtsrat des SOS-Kinderdörfer weltweit HGFD e.V. hat in seiner Sitzung am 12. Februar 2026 den bisherigen Vorstand - bestehend aus Lanna Idriss (Vorsitzende), Peter Fechner und Barbara Gruner - mit sofortiger Wirkung aus dem Amt abberufen. Die Entscheidung gründet sich auf Pflichtverstöße, die nach Auffassung des Aufsichtsrats mit den Anforderungen an die Führung eines gemeinnützigen Vereins und der laufenden Aufklärungsarbeit nicht vereinbar sind."Der Vorstand ist dem Vereinszweck, der vollständigen Information der Gremien sowie einer transparenten und konsequenten Aufklärungsarbeit verpflichtet", erklärt Dr. Christoph-Marc Pressler, Vorsitzender des Aufsichtsrats des SOS-Kinderdörfer weltweit HGFD e.V. "Nach sorgfältiger Prüfung aller bekannten Umstände sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem bisherigen Vorstand nicht mehr möglich ist. Der Aufsichtsrat hat daher die Abberufung beschlossen."Der Aufsichtsrat hat zugleich entschieden, die Amtsgeschäfte des Vorstands interimistisch durch Susanne Prinzessin von Hessen wahrnehmen zu lassen, bis eine dauerhafte Nachfolgelösung gefunden ist. Frau von Hessen ist dem Verein als Mitglied seit vielen Jahren verbunden und kennt die Strukturen und Herausforderungen des SOS-Kinderdörfer weltweit aus ihrer langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit. Die Suche nach einem neuen Vorstand ist durch den Aufsichtsrat eingeleitet worden.SOS-Kinderdörfer weltweit steht im Austausch mit Spendern, Unterstützern und Partnern sowie der internationalen Föderation der SOS-Kinderdörfer. Sie wird alle notwendigen Schritte unternehmen, um eine geordnete Übergabe sicherzustellen. Die Förderung der satzungsmäßigen Zwecke sowie die Umsetzung der laufenden Projekte bleiben vom Vorstandswechsel unberührt; die operative Arbeit zugunsten von Kindern, Jugendlichen und Familien wird unverändert fortgeführt."Wir danken Susanne von Hessen für ihre Bereitschaft, bis zur Nachfolgelösung das Vorstandsmandat zu übernehmen und werden Sie tatkräftig bei ihrer Aufgabe unterstützen. Gemeinsam werden wir die begonnenen Aufklärungsprozesse konsequent fortführen und stehen zu unserer Verantwortung, Kindern Schutz, Unterstützung und verlässliche Perspektiven zu bieten", so der Aufsichtsratsvorsitzende weiter: "Damit verbunden ist auch weiterhin die klare Erwartungshaltung an die Föderation nach einer kompromisslosen Aufklärungsarbeit, die wir als Mitglied aktiv unterstützen."Zugleich dankte er auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz in dieser herausfordernden Phase und ihre Unterstützung bei der Fortführung der Aktivitäten im Sinne des Vereinszwecks, Kindern und Familien weltweit eine bessere Zukunft zu ermöglichen.Der SOS-Kinderdörfer weltweit HGFD e.V.: Als Kinderrechtsorganisation setzen sich die SOS-Kinderdörfer weltweit für jedes Kind ein - unabhängig von Staatsangehörigkeit, Hautfarbe, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder, Jugendliche und Familien in Not zu stärken und auf ihrem Weg in eine selbstbestimmte Zukunft zu begleiten. Auftrag des 1963 gegründeten Vereins SOS-Kinderdörfer weltweit e.V. ist die Förderung und finanzielle Unterstützung von Einrichtungen und Programmen der SOS-Kinderdörfer.Mehr Informationen unter www.sos-kinderdoerfer.deFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:SOS-Kinderdörfer weltweitHermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.KommunikationRidlerstraße 5580339 MünchenE-Mail: sos-kinderdoerfer-weltweit@kekstcnc.comwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6215900