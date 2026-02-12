Schwalbach (ots) -Die Kopfhautexpert:innen von Head & Shoulders (https://www.headandshoulders.de/de-de/) erweitern die beliebte DERMAXPRO (https://www.headandshoulders.de/de-de/derma-x-pro/)Produktlinie "Pflegende Feuchtigkeit" um die erste Kopfhaut- und Haarmaske. Ab Februar ist das neue Feuchtigkeitsritual im Handel erhältlich. Die regenerierende DERMAXPRO Kopfhaut- und Haarmaske mit Niacinamiden und Ceramide-Komplex hilft, die Hautbarriere zu reparieren* und versorgt Kopfhaut und Haar mit Feuchtigkeit, ohne zu beschweren. So kombiniert die Maske Kopfhautpflege mit Haarpflege. Das Ergebnis: eine Beauty-Routine für eine gesunde Kopfhaut und schönes Haar.Wenn die Kopfhaut trocken ist, ist sie nicht nur trocken, sie ist geschädigt; ihre Hautbarriere ist geschwächt, ihr fehlen Ceramide und sie verliert im Laufe des Tages Feuchtigkeit, ganz konkret bis zu 60 Milliliter Wasser. Die Kopfhautexpert:innen von Head & Shoulders haben daher das innovative DERMAXPRO Feuchtigkeitsritual entwickelt: die erste Kopfhaut- und Haarmaske, die mit dem Ceramide-Komplex und Niacinamiden das Haar von der Kopfhaut an intensiv pflegt. Das Feuchtigkeitsritual hilft klinisch erwiesen, die Hautbarriere wiederherzustellen*, den Ceramidspiegel auf der Kopfhaut zu erhöhen und so für kräftiges Haar von der Wurzel bis zu den Spitzen zu sorgen, ohne zu beschweren.Das Feuchtigkeitsritual wurde mit fünfmal mehr Ceramiden** zur Reparatur der Kopfhaut formuliert, wodurch die Barrierefunktion der Kopfhaut im Vergleich zur alleinigen Verwendung einer Pflegespülung verbessert wird. Es enthält außerdem Niacinamid, einen bekannten Inhaltsstoff zur Hydratisierung der Haut. Der Maske liegt ein Kopfhautmassager bei, mit dem sich das Produkt gezielt auf der Kopfhaut verteilen lässt. Für eine noch bessere Wirksamkeit und ein kleines, entspannendes Spa-Ritual im Badezimmer.Klinisch nachgewiesene Ergebnisse für eine gesunde Kopfhaut und schönes HaarIn einer dreiwöchigen Anwendungsstudie*** bestätigten 97 Prozent der Teilnehmer:innen, dass sich ihre Kopfhaut und Haare ab der ersten Anwendung gepflegter anfühlten. Bei 87 Prozent fühlte sich die Kopfhaut nach drei Wochen Verwendung tiefgreifend gepflegt an und 83 Prozent stimmten zu, dass ihr Haar nach der Anwendung gut aussah und sich gut anfühlte. 91 Prozent würden die DERMAXPRO Feuchtigkeitsritual Kopfhaut- und Haarmaske weiterempfehlen.Die vollständige Routine für eine gesunde, mit Feuchtigkeit versorgte Kopfhaut und schönes HaarHead & Shoulders weiß, dass jede Kopfhaut einzigartig ist und unterschiedliche Pflege und Behandlung braucht. Die Produktlinie "Pflegende Feuchtigkeit" mit dem innovativen Ceramide-Komplex (Ceramide und Pirocton-Olamin) und pflegenden Inhaltsstoffen wie Niacinamid sorgt für eine gesunde Kopfhaut und schönes Haar.DERMAXPRO Shampoo Pflegende Feuchtigkeit- Reinigt sanft, ohne auszutrocknen.- Hilft, die natürliche Kopfhautbarriere wiederherzustellen.- Bei jeder Haarwäsche anwenden und auf nasses Haar und die Kopfhaut auftragen, einmassieren und ausspülen.- 250 ml, 5,49 EUR****DERMAXPRO Pflegespülung Pflegende Feuchtigkeit- Verleiht zusätzlich Feuchtigkeit.- Bei jeder Haarwäsche verwenden - kann mit der Kopfhaut- und Haarmaske abwechselnd angewendet werden.- Nach der Haarwäsche auf die Kopfhaut und in den Längen auftragen. Gut ausspülen.- 220 ml, 5,49 EUR****NEU: DERMAXPRO Feuchtigkeitsritual Kopfhaut- und Haarmaske- Die Maske versorgt Kopfhaut und Haar mit Feuchtigkeit, ohne zu beschweren.- Mindestens einmal pro Woche anstelle der Pflegespülung anwenden.- Der Kopfhautmassager verteilt das Produkt für eine bessere Wirkung der Inhaltsstoffe.- Anwendung: 1. Produkt aus dem Tiegel entnehmen und auf feuchter Kopfhaut und Haar verteilen. 2. Mit Massager in die Kopfhaut einmassieren.3. In die Haarlängen einarbeiten. 4. Einige Minuten einwirken lassen, ausspülen.- 300 ml, 9,99 EUR****DERMAXPRO Leave-In Kopfhautserum Pflegende Feuchtigkeit- Bietet sofortige Linderung bei Trockenheit und Spannungsgefühl.- Auf nassem Haar oder zwischen den Haarwäschen anwendbar, um trockene und gespannte Kopfhaut zu beruhigen.- 145 ml, 5,99 EUR*****bei regelmäßiger Anwendung von DERMAXPRO Shampoo und Maske** im Vergleich zu DXP Conditioner***Die Kopfhaut- und Haarmaske wurde 2025 mit 60 Verbraucher:innen in Großbritannien getestet.****Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucher:innenpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. Produktverfügbarkeiten und UVPs können in Österreich und der Schweiz variieren.Über P&GProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always , Ambi Pur , Arie , Bounty , Braun , Charmin , Crest , Dawn , Downy , Fairy , Febreze , Gain , Gillette ,Head&Shoulders , Lenor , Olay , Oral-B , Pampers , Pantene , SK-II , Tide , Whisper und Wick . P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com.Pressekontakt:Ketchum GmbH, Bahnstraße 2, 40212 DüsseldorfMilena Berg, Tel.: +49 174 3028478, E-Mail: milena.berg@omc.comP&G I Beauty Markenkommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.Heike Rübeling, Tel.: +49 173 7262806, E-Mail: ruebeling.h@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6215899