Eine Schreinerei und ein Forschungsinstitut aus der Schweiz wollen Holz mit Marmormuster auf den Markt bringen. Ein seltener Pilz macht's möglich. In Wald und Garten kann es jeder beobachten: Baumpilze zersetzen Holz zu unansehnlichen Resten. Wird der Prozess aber gezielt gesteuert und der richtige Pilz gewählt, kann ein edel aussehender Werkstoff entstehen: Holz mit Marmor-Look. Das ist, in Kurzform, die Geschäftsidee des Schweizers Jakob Koster. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
