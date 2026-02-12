Der chinesische Präsident Xi Jinping beendete am Dienstag seine Inspektionsreise zum Frühlingsfest in Peking. Während seines zweitägigen Besuchs betonte Xi Chinas Fokus auf Altenpflege, neue Beschäftigungsformen und Stadterneuerung. CGTN untersucht die Tour ausführlich und zeigt, wie sie einen entschlossenen, menschenzentrierten Regierungsansatz widerspiegelt: Jede Maßnahme zielt darauf ab, dringende öffentliche Bedürfnisse zu erfüllen und sicherzustellen, dass Städte wirklich als Wohnorte dienen, die den Menschen zugutekommen.

In einem Restaurant in einem Pekinger Hutong informierte sich der chinesische Präsident Xi Jinping über das Tagesmenü und die Preise und erkundigte sich nach den Mahlzeiten für Senioren. In einer nahe gelegenen Seniorenwohnanlage erkundigte er sich nach den Gesundheitsuntersuchungen, Rehabilitationsprogrammen und der täglichen Pflege der Bewohner.

Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, besuchte am Dienstag im Rahmen einer zweitägigen Inspektionsreise zum Frühlingsfest, dem wichtigsten traditionellen Feiertag Chinas, der für Erneuerung, Wärme und die Stärkung der Familienbande steht, eine Seniorenbetreuungseinrichtung im Bezirk Xicheng.

Neben seinem Besuch am Montag in einem nationalen Innovationspark für Informationstechnologie, um sich über technologische Innovationen zu informieren - ein seit langem bestehendes vorrangiges Anliegen -, stand bei der Besichtigung am Dienstag Chinas anhaltendes Bestreben im Vordergrund, die soziale Sicherheit und die Lebensbedingungen zu verbessern, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Altenpflege, dem Schutz von Arbeitnehmern in neuen Beschäftigungsformen und der Förderung der Stadtverwaltung lag.

Altenpflege

Der Bereich der Altenpflege, den Präsident Xi besucht hat, ist Teil der Initiativen Pekings zur Verbesserung der Lebensbedingungen im Jahr 2024. Auf einer Länge von 510 Metern vereint er 12 Dienstleister, darunter ein Kulturzentrum und eine Seniorenwohnung, mit barrierefreien Einrichtungen und altersgerechten Renovierungen.

Offizielle Daten zeigen, dass die Bevölkerung Chinas im Alter von 60 Jahren und darüber 320 Millionen erreicht hat, was etwa 23 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. In den letzten Jahren haben die Behörden ihre Maßnahmen zur Bewältigung der Bevölkerungsalterung verstärkt, darunter die Ausweitung der Rentenversicherung und die Stärkung der gemeindenahen Netzwerke für die Altenpflege.

Derzeit hat die Zahl der Teilnehmer am chinesischen Grundrentensystem 1,07 Milliarden überschritten und deckt die gesamte anspruchsberechtigte Bevölkerung ab. In ganz China gibt es mehr als 400.000 Altenpflegeeinrichtungen und fast 8 Millionen Pflegeplätze. China beschleunigt außerdem den Aufbau eines Betreuungsnetzwerks, das häusliche, gemeindenahe und institutionelle Dienstleistungen koordiniert und gleichzeitig die Altenpflege mit medizinischer Versorgung und Rehabilitationsmaßnahmen verbindet. Auch städtische "15-Minuten-Pflegekreise für Senioren" nehmen Gestalt an.

Gemäß Chinas 15. Fünfjahresplan (2026-2030) wird das Land die grundlegenden Altenpflegedienste weiter ausbauen, die städtischen und ländlichen Pflegernetzwerke stärken und die altersgerechte, barrierefreie Modernisierung öffentlicher Einrichtungen beschleunigen. Es werden außerdem Anstrengungen zur Förderung des Wachstums der "Silberwirtschaft" gefordert, indem Branchen und Dienstleistungen für eine alternde Bevölkerung entwickelt werden.

"Die Pflege und Unterstützung älterer Menschen ist eine gemeinsame Verantwortung der gesamten Gesellschaft", erklärte Xi und forderte dazu auf, bessere Bedingungen zu schaffen, damit sie einen glücklichen und erfüllten Lebensabend genießen können.

Neue Formen der Beschäftigung

Vor der Kantine traf Xi drei Lieferanten, die sich dort ausruhten, und erkundigte sich nach ihrer Arbeitsbelastung, ihrem Einkommen und ihren Urlaubsplänen. Er würdigte ihre Beiträge zum Funktionieren des städtischen Lebens.

Xi erklärte, dass Städte ohne sie nicht funktionieren könnten, und forderte die lokalen Behörden auf, Arbeitnehmer in neuen Beschäftigungsformen besser zu unterstützen, einschließlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wohnen, Arbeiten und Lernen.

China verfügt über etwa 84 Millionen Arbeitnehmer, die in neuen Beschäftigungsformen tätig sind, wobei die meisten von ihnen laut offiziellen Angaben unter 35 Jahre alt sind. Am 30. November 2025 überschritt das jährliche Expressliefervolumen in China erstmals 180 Milliarden Pakete, was das Ausmaß der Nachfrage unterstreicht, die parallel zur schnell wachsenden Plattformwirtschaft des Landes entstanden ist.

Chinas 15. Fünfjahresplan identifiziert hochwertige Vollbeschäftigung als ein zentrales Ziel für den Lebensunterhalt und fordert einen stärkeren Schutz der Arbeitnehmerrechte sowie eine verbesserte soziale Sicherheit für Arbeitnehmer in neuen Beschäftigungsformen. Das Ministerium für Humanressourcen und soziale Sicherheit gab am 27. Januar bekannt, dass China Maßnahmen zum Schutz der grundlegenden Rechte und Interessen dieser Arbeitnehmer ausarbeiten wird.

Stadterneuerung und Stadtverwaltung

Xi besuchte auch das Geschäftsviertel Longfusi im Bezirk Dongcheng, wo er einen Frühlingsfestmarkt besichtigte und an Ständen mit Neujahrsartikeln vorbeischaute.

Longfusi ist seit langem einer der bekanntesten Orte für Tempelmärkte in Peking. In den letzten Jahren wurde das Gebiet renoviert und saniert und zu einem Geschäftsviertel umgestaltet, das traditionelle kulturelle Elemente mit modernen Konsumerlebnissen verbindet.

Das Projekt spiegelt Chinas umfassende Bemühungen um Stadterneuerung wider. In den letzten Jahren hat das Land groß angelegte Sanierungen von alternden Wohnsiedlungen und baufälligen Wohngebäuden gefördert, kleine Parks und städtische Grünanlagen angelegt und historische Stadtviertel, alte Gebäude und industrielle Kulturerbestätten revitalisiert, während gleichzeitig die Integration mit den umliegenden Gemeinden gestärkt wurde.

Offizielle Daten zeigen, dass China in den letzten fünf Jahren mehr als 220.000 alte Wohnsiedlungen saniert hat, wovon fast 39 Millionen Haushalte profitiert haben. Allein im Jahr 2025 hat China Sanierungsprojekte für 27.100 alte Stadtviertel initiiert und 14.000 Aufzüge installiert. Das Land errichtete außerdem mehr als 4.700 kleine Parks und über 5.800 Kilometer städtische Grünwege und sanierte 2025 156.000 Kilometer unterirdischer Rohrleitungsnetze.

Der Besuch von Xi findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem China weiterhin den Schwerpunkt auf innenpolitische Prioritäten legt, die auf die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung abzielen. Sein Fokus auf Altenpflege, Beschäftigung und Lebensbedingungen spiegelt einen entschlossenen, menschenzentrierten Regierungsansatz wider: Jede Maßnahme zielt auf dringende öffentliche Bedürfnisse ab und stellt sicher, dass Städte als echte Heimat dienen, die den Menschen zugutekommen.

