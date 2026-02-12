10,5 Prozent Plus direkt nach Handelsstart. Neues Allzeithoch. Spitzenreiter im Nasdaq 100. Seagate liefert heute ein klares Signal an den Markt: Während viele Tech-Werte um die Richtung ringen, zieht der Datenspeicher-Spezialist mit Wucht nach oben. Treiber ist eine Kombination aus Bilanzmaßnahme und massivem Rückenwind aus dem KI-Storage-Sektor.Seagate tauscht 600 Millionen Dollar an 3,50 Prozent-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 um. Im Gegenzug erhalten die Gläubiger rund 599,2 Millionen Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
