PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach Rekordhöhen im frühen Handel sind die europäischen Börsen am Donnerstag letztlich unter Druck geraten. Deutliche Verluste bei Technologiewerten in den USA galten als Gründe dafür. Anleger sind weiter beunruhigt, ob sich die enormen Investitionen in KI auszahlen. Zudem waren am Edelmetallmarkt die Investoren wieder sehr nervös, die Preise für Gold und Silber sackten stark ab.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der seine Bestmarke auf fast 6.100 Punkte hochgeschraubt hatte, beendete den Handel mit minus 0,40 Prozent auf 6.011,29 Punkte. Eine Reihe von Quartalszahlen prägte den Tag. Dabei gab es sehr hohe Kursverluste für den Zahlungsdienstleister Adyen, während die Papiere des Brillenherstellers EssilorLuxottica deutlich zulegen konnten.

Außerhalb der Eurozone kletterten auch der britische Leitindex FTSE 100 und der schweizerische SMI zunächst so hoch wie noch nie. Am Ende des Tages sah es anders aus: Beim "Footsie" in London stand ein Abschlag von 0,67 Prozent auf 10.402,44 Punkte zu Buche, der SMI in Zürich sank um 0,13 Prozent auf 13.529,92 Zähler./ajx/he

FR0000121667, EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545, NL0012969182