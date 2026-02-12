Der norwegische Staatsfonds setzt laut seinem neuen 13F-Filing weiterhin voll auf die Magnificent Seven sowie weitere Big-Caps. Insgesamt war das Portfolio, das die verwaltende Norges Bank der US-Börsenaufsicht SEC meldete, zum 31. Dezember 2025 knapp 935 Milliarden Dollar groß. Gegenüber der letzten Meldung zum 30. Juni 2025 legte der Wert damit um 16,7 Prozent zu. Alphabet, Alphabet und dann Nvidia Die mit Abstand größte Position darin ist Alphabet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
