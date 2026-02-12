Die Verbio-Aktie erlebte seit September letzten Jahres ein Comeback, während diesem Zeitraum stieg sie von 10 auf 26,10 €. Das ist der höchste Stand seit Anfang 2024. Am Donnerstag verliert sie aktuell -8,5% und steht bei knapp 24 €. Lohnt sich jetzt wieder ein Einstieg? Rückkehr zur Normalität Lange Zeit litt das Unternehmen unter Billigimporten aus China und Brasilien. Zusätzlich bestand der Verdacht auf Betrug bei den THG-Quoten. Mittlerweile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
