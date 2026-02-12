Siemens Energy heiß wie nie!: Siemens Energy nach starkem Q1 auf Allzeithoch: So lang geht die Rallye noch

Anzeige / Werbung

Siemens Energy erreicht nach starken Q1-Zahlen ein Allzeithoch. Die Aktie hat seit Ende 2023 ein 20x hingelegt. Wie hoch kann der Kurs steigen? Eine HKCM-Analyse.

Siemens Energy hat mit seinen Ergebnissen für das erste Geschäftsquartal 2026 (per 31. Dezember 2025) überzeugt, die Aktie ist auf ein neues Rekordhoch geschnellt. Seit Ende 2023 hat sich der Börsenwert des Unternehmens verzwanzigfacht! Und die positiven Nachrichten reißen nicht ab.

Im zurückliegenden Quartal stieg der Umsatz auf 9.68 Milliarden Euro und damit auf einen neuen Rekordwert. Das Konzernergebnis verdoppelte sich auf 1.16 Milliarden Euro. Das deutsche Unternehmen profitierte dabei von einer starken operativen Entwicklung sowie von Anzahlungen für kommende Projekte. Der Auftragseingang stieg um ein Drittel auf 17.6 Milliarden Euro. Die Analysten hatten mit insgesamt drei Milliarden Euro weniger gerechnet.

Siemens Energy hofft auf mehr US-Geschäft

Warum lief es bei Siemens Energy so gut? Die positive Entwicklung wurde getrieben von umfangreichen Aufträgen zum Netzausbau sowie hoher Nachfrage nach Übertragungstechnik. Mehrere Faktoren erhöhen derzeit den Bedarf an Gasturbinen und Netzlösungen: Der Stromverbrauch in den USA wächst spürbar, die Energiewende beschleunigt die Elektrifizierung, zusätzliche Datenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) entstehen.

Vorangetrieben wird diese Infrastruktur-Offensive vor allem von großen Tech-Konzernen wie Amazon oder Alphabet. Die in die Jahre gekommene Netzinfrastruktur in den USA erfordert umfassende Modernisierungen und Erweiterungen. Siemens Energy will deshalb seine Tätigkeiten in den USA weiter ausbauen. Gleichzeitig stabilisiert sich das Windkraftgeschäft der Konzerntochter Siemens Gamesa. Die Filiale ist in über 85 Ländern tätig, mit einem bedeutenden Offshore-Produktionswerk in Cuxhaven.

2023 rutschte Siemens Energy mit seiner defizitären Windkraft-Sparte noch in eine Krise. Die Abspaltung aus dem deutschen Traditionsunternehmen Siemens erfolgte im September 2020. Die Turbulenzen sind aber längst verdaut. Seit Frühjahr 2024 befindet sich die Siemens-Energy-Aktie auf einer Aufwärtsfahrt. Die Zukunftspläne gehen weit über den Energiesektor hinaus. So plant Siemens gemeinsam mit dem Chipdesigner Nvidia eine Offensive bei industrieller KI.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Management von Siemens Energy ein weiteres Umsatzwachstum von 11 bis 13 Prozent. Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 zeigt sowohl wachsende Ertragsquellen im Kerngeschäft als auch eine Stabilisierung von Siemens Gamesa und gibt Aktionären eine erste Orientierung für die weitere Bewertung der Aktie. Was zeigt uns die Charttechnik zum fundamentalen Aufwind bei Siemens Energy?

HKCM-Analyse: Siemens Energy im Aufwärtstrend

Seit den Tiefs 2023 hat sich der Börsenwert von Siemens Energy mehr als verzwanzigfacht. Allein im Jahr 2025 lag die Kursteigerung der Siemens-Energy-Aktie bei rund 139 Prozent. In Deutschland lief im selben Zeitraum nur Rheinmetall mit einer Steigerung um rund 154 Prozent besser. Schon seit dem Tief der grünen Welle [2] Ende 2023 durchläuft Siemens Energy eine impulsive Aufwärtsbewegung, die sich technisch gesehen und gemäß unserem Primärszenario auf den letzten Metern befinden dürfte.

Kurzfristig kann sich die Aufwärtsbewegung noch etwas fortsetzen, bis das avisierte Hoch der beigen Welle I erreicht ist. Danach erwarten wir eine lange Korrektur in der farbgleichen Welle II, die bis zurück auf die Unterstützung bei 64.56 Euro führen kann. Nach dem Hoch der beigen Welle I könnte Siemens Energy also sämtliche Zugewinne seit Beginn 2025 wieder abgeben. Läuft alles nach Plan, startet nach dem Welle-II-Tief jedoch der nächste lange Aufwärts-Impuls, der längerfristig neue Rekordstände bringen soll. In der nächsten großen Korrektur ist demnach mit neuen Kaufmöglichkeiten zu rechnen. Unsere Abonnenten erhalten präzise Einstiegssignale.

Die konkreten Zielzonen für langfristige Einstiege sind unseren Abonnenten vorbehalten, ebenso wie Echtzeit-Signale für lukrative Käufe und erfolgreiches Portfoliomanagement.

